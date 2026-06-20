Sosyal medya mecralarında sıkça karşılaşılan film, dizi, spor, oyun ve sağlık uygulamalarına ait "bir hafta ücretsiz" veya "bir ay ücretsiz dene" şeklindeki reklamlar, kullanıcıları platforma çekiyor. İndirme aşamasında talep edilen kredi kartı bilgileri, deneme süresinin bitimiyle birlikte otomatik olarak ücretli üyeliğe geçiş için kullanılıyor.

Birçok kullanıcı, uygulamayı telefonundan sildiğinde aboneliğin de sonlandığını varsayıyor. Ama durum öyle ilerlemiyor aksine üyelik sistemi arka planda aktif kalmaya devam ettiği için kredi kartlarından düzenli olarak para tahsil edilmeye devam ediyor.

KÜÇÜK TUTARLAR AYLARCA FARK EDİLEMİYOR

Söz konusu mağduriyetlerin uzun süre gündeme gelmemesinin temel nedeni, kart ekstrelerine yansıyan ücretlerin ilk etapta dikkat çekmeyecek kadar düşük tutarlarda olması. Kullanıcılar aylar sonra hesap hareketlerini detaylı incelediklerinde, kullanmadıkları uygulamalara yüzlerce ya da binlerce lira ödediklerini fark ediyor.

Ayrıca bu uygulamaların bir kısmının yurt dışı merkezli olması, kullanıcıların doğrudan ulaşabileceği bir müşteri hizmetleri kanalı veya muhatap bulmasını zorlaştırıyor. Üye olma işleminin aksine, üyelikten ayrılma butonlarının karmaşık menülerin arkasına gizlenmesi sebebiyle bazı tüketiciler çareyi kredi kartlarını tamamen kapatmakta buluyor.

ONAYSIZ YENİLEMELER GEÇERSİZ SAYILABİLİR

Sabah'ta yer alan habere göre, Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, ücretsiz deneme uygulamalarına yönelik şikayetlerde ciddi bir artış yaşandığını kaydetti. Güllü, ücretsiz deneme süresi bittikten sonra ücretli üyeliğe geçiş yapılacaksa, tüketicinin bu durumdan açık ve net bir şekilde bilgilendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

TÜKETİCİLERİN ALABİLECEĞİ ÖNLEMLER

Uzmanlar, bu tür dijital mağduriyetlerin önüne geçebilmek için tüketicilere şu önerilerde bulunuyor:

Sözleşmeleri okuyun: Ücretsiz deneme kampanyalarına katılmadan önce abonelik ve otomatik yenileme şartlarını dikkatle inceleyin.

Abonelikleri kontrol edin: Uygulamayı sadece telefon ekranından silmekle yetinmeyin; App Store, Google Play veya ilgili platformun hesap ayarlarından aboneliğin iptal edildiğini doğrulayın.

Ekstre takibi yapın: Kredi kartı ve banka hesap hareketlerinizi düzenli olarak kontrol edin.

Hızlı aksiyon alın: Bilginiz dışındaki şüpheli işlemleri fark ettiğiniz anda vakit kaybetmeden bankanızla iletişime geçin.