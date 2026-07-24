Android işletim sistemini kullanan cihazlara yönelik yeni bir siber tehdit ortaya çıktı. Siber güvenlik araştırmacılarının tespitlerine göre "Rokarolla" adı verilen bankacılık zararlısı, kullanıcıları popüler uygulamaların sahte sürümleri üzerinden kandırarak cihazlara bulaşıyor.

Zararlı yazılımın, başta Chrome ve TikTok olmak üzere sık kullanılan uygulamaların görünümünü taklit eden sahte versiyonlar aracılığıyla dağıtıldığı belirtildi. Uzmanlar, özellikle resmi uygulama mağazaları dışından indirilen yazılımların ciddi güvenlik riski oluşturabileceği konusunda Android kullanıcılarını uyardı.

217 BANKA VE KRİPTO PARA UYGULAMASINI HEDEF ALIYOR

Yapılan araştırmalara göre Rokarolla'nın dünya genelinde 217 banka ve kripto para uygulamasını hedef alabilecek kapasiteye sahip olduğu belirtildi.

Zararlı yazılımın, kullanıcıların banka hesaplarına giriş bilgileri, ekran kilidi şifreleri ve SMS yoluyla gönderilen tek kullanımlık doğrulama kodları gibi kritik verilere erişmeye çalışabildiği ifade edildi.

Uzmanlar, bu tür bilgilerin ele geçirilmesi durumunda saldırganların banka hesaplarına veya dijital varlıklara yetkisiz erişim sağlamaya çalışabileceği uyarısında bulunuyor.

SAHTE UYGULAMALAR RESMİ YAZILIMLARI TAKLİT EDİYOR

Rokarolla'nın yayılma yöntemleri arasında Chrome ve TikTok gibi popüler uygulamaların gerçeğine oldukça benzeyen sahte sürümlerinin kullanılması dikkat çekiyor.

Bu uygulamaların genellikle resmi uygulama mağazaları dışındaki internet siteleri ve üçüncü taraf uygulama platformları üzerinden dağıtıldığı belirtiliyor. Kullanıcıların, uygulama yüklerken geliştirici bilgilerini ve uygulamanın kaynağını kontrol etmesi gerektiği vurgulanıyor.

Siber güvenlik uzmanları, Android kullanıcılarına uygulamaları yalnızca Google Play gibi güvenilir ve resmi platformlardan indirmelerini, bilinmeyen kaynaklardan APK dosyası yüklemekten kaçınmalarını tavsiye ediyor.

Uzmanlar, cihazlarında resmi olmayan kaynaklardan yüklenmiş Chrome, TikTok veya benzeri uygulamalar bulunan kullanıcıların bu yazılımları kontrol ederek şüpheli olanları kaldırmasını öneriyor.

Ayrıca cihazlardaki Google Play Protect özelliğinin aktif tutulması ve Android işletim sisteminin güncel sürümde kullanılması tavsiye ediliyor.

Telefonun normalden daha yavaş çalışması, pilin hızlı tükenmesi, beklenmedik izin taleplerinin ortaya çıkması veya açıklanamayan internet veri kullanımındaki artışın da zararlı yazılım belirtisi olabileceği ifade ediliyor.

Uzmanlar, özellikle finansal işlemlerde kullanılan Android cihazlarda güvenilir olmayan kaynaklardan uygulama yüklenmemesi gerektiğini belirterek, kullanıcıların şüpheli bir durum fark etmeleri halinde banka hesaplarını ve diğer hassas bilgilerini kontrol etmelerini öneriyor.