Telefonunuzu gece yüzde 100 şarj edip evden çıktınız, gün içinde telefona neredeyse hiç bakmadınız ama öğleden sonra pilinizin düştüğünü fark ettiniz.

Ekranda açık kalan bir uygulama olmamasına rağmen yaşanan bu durumun sebebi, cihazların fabrikasyon olarak açık gelen dahili tarama özellikleri olabilir.

ARKA PLANDA ŞARJ YİYOR

Telefonun pilini gizlice tüketen en büyük etken cihazın sürekli çevredeki Wi-Fi ağlarını ve Bluetooth cihazlarını aramasıdır.

Akıllı saat, kulaklık veya araç bağlantılarını kolaylaştırmak için tasarlanan bu sistem, siz bildirim panelinden Wi-Fi veya Bluetooth’u kapatsanız dahi çalışmaya devam edebilir.

Çünkü hızlı kısayollardan yapılan kapatma işlemi, konuma bağlı gelişmiş tarama işlevlerini devre dışı bırakmaz.

Cihazın gün boyunca durmaksızın çevrede küçük aramalar yapması, zamanla ciddi bir pil kaybına yol açar.

NASIL KAPATILIR

Telefonunuzun Ayarlar bölümünden "Konum" menüsüne girin. Buradaki gelişmiş ayarlarda yer alan "Wi-Fi Taraması"ve "Bluetooth Taraması" seçeneklerini devre dışı bırakın.

Konumla hiçbir işi olmayan uygulamaların arka planda sürekli konumunuza erişip erişmediğini kontrol edin ve gereksiz izinleri kaldırın.