Telegram, anavatanı Rusya'da yasaklandı. Ülkenin Dağıstan ve Çeçenya bölgelerinde alınan karar, uygulamanın devletin düşmanları tarafından saldırı planları yapmak için kullanılabileceği gerekçesiyle yürürlüğe girdi.

Yetkililer, söz konusu bölgelerde aşırılıkçı faaliyetlerin artışına dikkat çekerek, Telegram’ın bu tür tehditlerde kullanıldığına dair kanıtların bulunduğunu belirtti. Bu kapsamda, 2023 yılına ait bir örnekle, platformun kötüye kullanımının tespit edildiği ifade edildi. Alınan yasak kararının uzun süre yürürlükte kalabileceği belirtilirken, yetkililer bölge halkına alternatif mesajlaşma uygulamalarına geçmeleri çağrısında bulundu.

Telegram'ın Rusya ile Çalkantılı Geçmişi

Bu yasak, Telegram’ın Rusya’daki ilk engelleme kararı değil. Daha önce de benzer nedenlerle tartışmalara konu olan platform, özellikle kullanıcı gizliliğine verdiği önemle biliniyor. Ancak, Rusya’da zaman zaman casus yazılım olarak suçlanan Telegram, devlet ile sık sık karşı karşıya geldi.

Telegram’ın Kurucusu Pavel Durov Hakkında Suçlamalar

Uygulamanın kurucusu Pavel Durov, geçtiğimiz yıl Fransa’da organize suçlara yardımcı olmak suçlamasıyla tutuklanmıştı. Durov’un, Telegram’ın kullanıcı gizliliği ve anonimlik ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olması nedeniyle, platformda gerçekleşen olaylardan sorumlu tutulduğu öne sürülmüştü.

Telegram’dan Geri Adım: Kullanıcı Bilgileri Paylaşılacak

Yıllardır gizlilik konusunda katı bir duruş sergileyen Telegram, artan yasal baskılar sonucu taviz vermek zorunda kaldı. Pavel Durov, artık Telegram’ın yetkililerin talepleri doğrultusunda kullanıcıların IP adresleri ve telefon numaralarını paylaşacağını açıkladı. Daha önce radikal grupların organize edilmesine zemin hazırladığı iddialarıyla eleştirilen platform, bu kararla birlikte yeni bir döneme giriyor.