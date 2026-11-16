Irak Medya ve İletişim Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Telegram'a yönelik erişim engelinin ulusal güvenliğin korunması amacıyla alınan düzenleyici tedbirler kapsamında uygulamaya konulduğu bildirildi. TELEGRAM'A IRAK İÇERİKLERİ İÇİN BASKI Irak yönetiminin kararının arkasında, platformda yayımlanan ülkeye ilişkin içeriklerin denetlenmesi talebi bulunuyor. Açıklamada, erişim engelinin Telegram yönetimini Irak içeriklerini incelemeye ve olası ihlalleri önlemek için gerekli önlemleri almaya yöneltmeyi hedeflediği belirtildi. ÜRDÜN DE ERİŞİMİ ENGELLEMİŞTİ Telegram'a yönelik benzer bir karar da Ürdün'den gelmişti. Ürdün İçişleri Bakanlığına bağlı Kamu Güvenliği Müdürlüğü, gün içerisinde yaptığı açıklamada "ulusal güvenliği tehdit" gerekçesiyle platforma erişimin engellendiğini duyurmuştu.

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