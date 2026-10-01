İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın müstehcenlik suçuna yönelik yürüttüğü kapsamlı soruşturma neticesinde, sanal dünyadaki çocuk istismarı ticaretine darbe vuruldu. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları, Telegram isimli platformda S.K. isimli şüphelinin çocuk istismarı ve müstehcenlik içerikli fotoğraf ve videoları para karşılığında sattığını ortaya çıkardı.

ANA ŞÜPHELİ NİSAN'DA TUTUKLANMIŞTI

Siber ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takipler sonucunda, S.K.'nın bu illegal içerikleri pazarladığı ve ödemeleri kendi adına kayıtlı banka hesabına aldığı belirlendi. Soruşturmanın ilk aşamasında, 21 Nisan tarihinde gözaltına alınan ana şüpheli S.K., sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

PARA GÖNDEREN 10 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturmayı derinleştiren savcılık ve emniyet güçleri, tutuklanan S.K.’nın banka hesap hareketlerini incelemeye aldı. Yapılan geriye dönük incelemeler neticesinde, çocuk istismarı içeriklerini satın almak amacıyla S.K.’nın hesabına para gönderen 10 şüpheli daha tespit edildi. Bu şahıslara yönelik de arama ve el koyma kararları çıkarıldı.

8 GÖZALTI, 2 FİRARİ ARANIYOR

Şüphilere ait dijital materyallere el konulmasının ardından, 30 Eylül tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla 10 şüpheliden 8’i yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumdaki diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar emniyet güçlerince sürdürülüyor. Gözaltındaki 8 şüpheli, bugün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıkça ifadeleri alınan şüpheliler, "tutuklama" talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.