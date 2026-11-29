Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov, eski iOS sürümlerini kullanan tüm Telegram kullanıcılarına güvenlik uyarısı gönderdiklerini açıkladı. Durov, iPhone'ların geniş çaplı saldırılara uğradığını ve yalnızca bir web sitesini açmanın bile cihazın ele geçirilmesine yetebileceğini öne sürdü.

27 Kasım akşamı X hesabından paylaşım yapan Durov, "iOS sürümünüz biraz bile eskiyse bütün verileriniz risk altında" ifadesini kullandı. Paylaştığı ekran görüntüsünde Telegram'ın resmi hesabından gönderilen bir mesaj da yer aldı. Mesajda, kullanıcının iOS sürümünün eski olduğu ve verileriyle hesaplarını riske atan güvenlik açıkları içerdiği belirtildi.

Ancak Durov ve Telegram, hangi güvenlik açıklarından söz edildiğini açıklamadı. Hangi iOS sürümünün altının risk taşıdığı ve kaç cihazın etkilendiği de belirtilmedi. ShiftDelete.net'in 29 Kasım tarihli haberine göre Apple, haberin hazırlandığı sırada Durov'un paylaşımına yanıt vermemişti.

KRİPTO UYGULAMALARINDAN DA UYARI

Binance'in kurucu ortağı Changpeng Zhao da 28 Kasım'da X üzerinden yaptığı açıklamada, iOS 18.4 ile iOS 18.7 arasındaki sürümleri kullananların Binance ekosistemindeki uygulama ve sitelerde güvenlik uyarısı göreceğini söyledi.

Zhao, bu uyarıların işletim sistemini algılayabilen Trust Wallet, CoinMarketCap, PancakeSwap, BNB Chain ve Binance Wallet gibi uygulamalarda gösterileceğini belirtti. Diğer kripto uygulamalarına da aynı adımı atma çağrısı yaptı.

Trust Wallet daha önce, DarkSword gibi saldırı araçlarının eski iOS sürümlerini hedef alarak cüzdan verilerini ele geçirebileceği uyarısında bulunmuştu. DarkSword saldırısı ilk olarak Mart 2026'da Google Tehdit İstihbarat Grubu, iVerify ve Lookout tarafından duyurulmuştu.

Altı ayrı güvenlik açığını birbirine bağlayan DarkSword saldırı zinciri, kötü amaçlı bir internet sitesinin ziyaret edilmesiyle iOS 18.4 ile iOS 18.7 arasındaki sürümleri çalıştıran iPhone'ların ele geçirilmesine olanak tanıyor. Google'a göre bu altı açığın tamamı iOS 26.3 ile kapatıldı. Telegram ise kendi uyarısının bu saldırı zinciriyle ilgili olup olmadığını açıklamadı.

UYGULAMA DEĞİL, İŞLETİM SİSTEMİ GÜNCELLEMESİ

Telegram'ı ya da bir kripto cüzdanını App Store üzerinden güncellemek, işletim sistemindeki güvenlik açıklarını kapatmıyor. iOS güncellemesi için Ayarlar menüsünden Genel, ardından Yazılım Güncelleme bölümüne girilmesi gerekiyor.

Kaynak haberde aktarılan Apple güvenlik güncellemeleri sayfasına göre iPhone 11 ve sonrası için güncel seçenekler, 9 Kasım 2026'da yayımlanan iOS 27.2.1 ve iOS 26.7.3. Bu modeller için en yeni seçenek iOS 27.2.1 olarak listeleniyor.

iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR için ise iOS 18.7.12 sürümü sunuluyor. iOS 26'ya geçemeyen bu üç model, güvenlik düzeltmelerini iOS 18 üzerinden almaya devam ediyor.

iPhone 11 veya daha yeni bir model kullanmasına rağmen iOS 18'de kalanlar için Apple, iOS 18.7.12'yi listelemiyor. Bu cihazları kullananların iOS 26.7.3 ya da iOS 27.2.1 sürümüne geçmesi gerekiyor.