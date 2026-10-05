Ülke genelinde 3 milyona yakın abonesi bulunan TalkTalk’un satış arayışlarının başarısızlıkla sonuçlanması ve şirketin iflas yönetimine devredilmesi üzerine devreye giren BT, hem tüketici hem de toptan satış kanallarını kapsayan operasyonu üstlenerek ülkede yaşanabilecek büyük bir iletişim krizinin önüne geçti.

ŞİRKET BATARSA BİRÇOK KURUM ETKİLENECEK

Satın alma kararı, İngiltere genelindeki 1,5 milyon bireysel abonenin ve 1 milyon kurumsal müşterinin internet erişimini güvence altına almayı hedefliyor. Şirketin batması halinde sadece evler değil; sağlık, savunma, acil servisler, eğitim ve bankacılık gibi hayati kamu hizmetleri de internetsiz kalma riskiyle karşı karşıyaydı.

Son bir yılda 1,2 milyar sterlin gelir elde etmesine rağmen zarardan kurtulamayan TalkTalk’u bünyesine katan BT Group CEO’su Allison Kirkby, müdahalenin ülkenin dijital altyapısını korumak adına zorunlu ve tek geçerli çözüm olduğunu vurguladı.

İNGİLTERE HÜKÜMETİ DE DEVREYE GİRDİ

Kritik altyapının ve savunmasız vatandaşların korunması amacıyla İngiltere hükümeti de sürece resmi olarak müdahil oldu. Kültür Bakanı Lisa Nandy, devralmanın kamu yararına etkilerini incelemek üzere yetkisini kullanırken, Rekabet ve Piyasalar Kurumu’ndan (CMA) 19 Ekim’e kadar bir değerlendirme raporu hazırlamasını istedi.

Önümüzdeki haftalarda tamamlanması beklenen resmi onay sürecine kadar her iki şirket ayrı işletmeler olarak çalışmaya devam edecek; onay sonrası ise TalkTalk müşterileri BT’nin altyapısına ve hizmet ağına geçiş yapacak.