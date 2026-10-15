Rusya’nın önde gelen devlet telekomünikasyon devlerinden Rostelecom’un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Valery Ermakov, ülke genelinde dijital altyapıyı korumak adına "kıyamet" tipi veri merkezlerinin kurulmasını teklif etti.

Ermakov, bu özel tesislerin ağır kazalar ya da askeri saldırılar sonucunda ana veri merkezleri tamamen tahrip olsa bile, stratejik dijital hizmetlerin ve devlet sistemlerinin saniyeler içinde kesintisiz şekilde yeniden faal hale getirilmesini sağlayacağını vurguladı.

Söz konusu radikal öneri, Rusya’nın kritik dijital altyapılarına yönelik artan insansız hava aracı (İHA) saldırılarının hemen ardından gündeme oturdu.

Son dönemde teknoloji devi Yandex’e ait beş ana veri merkezinden üçünün İHA saldırıları nedeniyle tamamen veya kısmen hizmet dışı kalması, ardından Rusya'nın en büyük bankalarından Sber'in Saratov bölgesindeki tesisinin hedef alınması ülke genelinde bankacılık ve kamu hizmetlerinde ciddi aksamalara yol açmıştı.

Yaşanan bu altyapı krizine karşı Rusya Devlet Duması’nda da veri merkezlerinin yer altına inşa edilmesi fikri tartışılırken, Rostelecom yetkilisi Ermakov artan dron tehdidine karşı bu tür "kıyamet" tesislerinin nerede konumlandırılacağına dair henüz detay paylaşmadı.