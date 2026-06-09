Fransa telekomünikasyon pazarında kartlar yeniden dağıtılıyor. Ülkenin önde gelen üç dev operatörü Bouygues Telecom, Free ve Orange, en büyük rakiplerinden biri olan SFR'yi toplam 20,4 milyar avroluk devasa bir bedelle Altice France şirketinden satın almak üzere el sıkıştı.

Sektörde tarihi bir dönüm noktası olarak kabul edilen bu hamleyle, Fransa pazarındaki ana oyuncu sayısı dörtten üçe düşecek. İki ay süren gizli görüşmelerin ardından imzalanan mutabakat zaptına göre, SFR'nin hisselerinin yüzde 42'si Bouygues, yüzde 31'i Free ve yüzde 27'si Orange grubunun olacak.

Şirketin bireysel mobil ve ev interneti müşterileri bu üç operatör arasında paylaştırılırken, kurumsal iş kolunun yönetimi tamamen Bouygues'e geçecek.

TEKELLEŞME ÖNLENECEK

Milyalarca avroluk bu birleşme hamlesi, tekelleşmeyi önlemek adına hem Fransa'daki hem de Avrupa Birliği'ndeki (AB) rekabet kurullarının çok sıkı denetimine tabi tutulacak.

Olası bir yasal engelde anlaşmanın iptal olması ihtimaline karşı taraflar, sorumluluğa göre 100 milyon ile 2 milyar avro arasında değişen devasa tazminat maddeleri üzerinde de uzlaştı.

Sektör uzmanları, birkaç yıl öncesine kadar Avrupa Komisyonu'nun bu tarz pazarı daraltan dev birleşmelere kesin gözüyle karşı çıktığını, ancak İngiltere ve İspanya'daki son örneklerin ardından Brüksel'in katı kuralları gevşetmeye başladığını belirtiyor. Bu nedenle, uzun bir inceleme süreci beklense de resmi onayın çıkacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Bu dev operasyonda, nihai imzaların yılın ikinci yarısında atılması, resmi onay süreçlerinin tamamlanarak devir teslimin ise önümüzdeki yıl tamamlanması hedefleniyor.