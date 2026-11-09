ABD merkezli Fox Corporation, dijital yayın ve donanım şirketi Roku'yu bünyesine katmak üzere yürüttüğü 22 milyar dolarlık satın alma işlemini resmi olarak sonuçlandırdı.

İlk duyurusu haziran ayında yapılan ve 2027 yılının ilk yarısında bitmesi öngörülen süreç, düzenleyici onayların beklenenden daha kısa sürede alınmasıyla tamamlandı.

Birleşmenin tamamlanmasıyla Fox, 100 milyondan fazla haneden oluşan kullanıcı ağına doğrudan erişim hakkı kazandı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, işlem sonrasında Fox'un ABD'de toplam izleyici hacmi açısından üçüncü en büyük televizyon kuruluşu seviyesine ulaştığı bildirildi.

100 MİLYONDAN FAZLA HANEYE DOĞRUDAN ERİŞİM

Satın alma işlemi, Fox'un geleneksel kablolu ve karasal yayın dağıtım kanallarına olan bağımlılığını azaltmayı ve internet tabanlı yayın pazarındaki payını büyütmeyi amaçlıyor.

Roku'nun kurulu kullanıcı tabanı, şirkete izleyici davranış verilerine dayalı hedefli reklam sunma kapasitesi sağlıyor. Fox, bu altyapıyı kullanarak reklam envanterini genişletmeyi ve reklam verenlere yönelik dijital veri odaklı çözümler üretmeyi planlıyor.

Roku Kurucusu Anthony Wood, işlemin ardından yaptığı değerlendirmede şirketin televizyon izleme deneyimine odaklanan mevcut operasyonlarını sürdüreceğini belirterek, Fox'un kurumsal kaynaklarıyla birlikte ürün geliştirme ve teknik altyapı çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.

REKABET İNCELEMESİ SÜRECİ ERKEN SONUÇLANDI

Söz konusu birleşme, ABD Adalet Bakanlığı nezdinde rekabet denetimine tabi tutulmuştu. Bakanlık, geçtiğimiz eylül ayında iki şirketten ek bilgi ve belge talep ederek ikinci inceleme sürecini başlatmıştı.

Resmi kurumların değerlendirmelerinin kasım ayı başında tamamlanmasıyla birlikte, taraflar arasında 2027'nin ilk yarısı olarak hedeflenen takvim öne çekilerek hisse devri kesinleşti.

BAĞLANTILI TELEVİZYON (CTV) PAZARININ ÖNEMİ

Bağlantılı televizyon (Connected TV - CTV), internete doğrudan veya harici cihazlar aracılığıyla bağlanan televizyon ekranları üzerinden içerik tüketilmesini kapsıyor.

Geleneksel yayıncılıktan farklı olarak kullanıcı tercihlerini analiz edebilen bu sistemler, reklamverenlerin doğrudan hedef kitleye özel dijital reklam vermesine olanak tanıyor.

İzleyici alışkanlıklarının doğrusal televizyondan internet tabanlı platformlara kayması, medya kuruluşlarının doğrudan tüketiciye ulaşan donanım ve yazılım şirketlerine yatırım yapmasını hızlandırıyor.