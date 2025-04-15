Kayseri'nin Develi ilçesinde damat ile kayınvalide arasındaki mide bulandıran ilişki ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında gündeme geldi.

21 yaşındaki Cuma Doğan, engelli raporu bulunan Dilek Şahin ile nişanlandıktan sonra kayınvalidesi Güldane Şahin'in evine sık gitmeye başladığı ve samimiyeti ilerlettiği belirtildi.

3 AYLIK HAMİLE

Güldane ile Cuma'nın uygunsuz anlarına tanık olan Dilek Şahin ise katıldığı canlı yayında annesi ve nişanlısı tarafından şiddet gördüğünü açıkladı. Ancak babasına söylerlerse kendisini öldürüp intihar süsü vereceklerini söylediklerini dile getirdi.

Yayına bağlanan bir izleyici ise anne Güldane'nin Cuma'dan hamile olduğunu iddia etti.

Cuma ise Esra Erol'un "Utanmıyor musun? Siz ar duygunuzu kaybetmişsiniz" diyerek tepki göstermesine "Neden utanıyım ki? Utanmıyorum, utanacak bir şey yok" yanıtını verdi.

Dilek'in engelli olduğunu başta söylemediklerini, bu sebeple öğrendiğinde Cuma'nın mesafeli davrandığını söyledi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Skandal olayın geniş yankı uyandırmasının ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin programla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu:

"ATV’de yayınlanan “Esra Erol’da” programına ilişkin kamuoyunda gündeme gelen yayın hakkında inceleme başlatılmış olup, gerekli işlemler ivedilikle gerçekleştirilecektir.

Yayıncı kuruluşlarımızın özellikle aile yapısı, çocukların korunması ve toplumsal değerler konusunda daha hassas ve sorumlu davranmaları gerektiğini, bu tür programlar ile ilgili almış olduğumuz “İlke Kararları”nı bir kez daha önemle hatırlatırız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."