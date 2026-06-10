Uzmanlara göre ekran temizliğine başlamadan önce televizyonun kapatılması gerekiyor. Karanlık ekranda kir ve lekeler daha kolay fark edilirken, cihazın soğuması da temizlik işlemini daha güvenli hale getiriyor.

EKRANA DOĞRUDAN SIVI SIKMAYIN

Televizyon temizliğinde en çok önerilen malzeme mikrofiber bez. Uzmanlar, kağıt havlu, peçete veya sert bezlerin ekran yüzeyinde mikro çizikler oluşturabileceğini belirtiyor. Tozun önce kuru mikrofiber bezle nazikçe alınması tavsiye ediliyor.

İnatçı lekeler için ise bezin çok hafif şekilde saf su veya ekran temizleyiciyle nemlendirilmesi öneriliyor. Temizlik sıvısının doğrudan ekrana püskürtülmemesi gerektiği vurgulanırken, fazla nemin ekranın iç bileşenlerine zarar verebileceği belirtiliyor.

BU ÜRÜNLERDEN UZAK DURUN

Uzmanlar; cam temizleyiciler, amonyak içeren ürünler, güçlü kimyasallar ve bazı alkol bazlı temizleyicilerin ekranın koruyucu kaplamasını aşındırabileceğini ifade ediyor. Ayrıca ekranı temizlerken bastırarak silmenin de kalıcı hasara neden olabileceği belirtiliyor.

Düzenli temizlik yalnızca ekranın daha temiz görünmesini sağlamıyor. Uzmanlara göre zamanla oluşan ince toz tabakası ve parmak izleri renklerin daha soluk görünmesine ve görüntü netliğinin azalmasına neden olabiliyor. Doğru yöntemlerle yapılan birkaç dakikalık temizlik ise görüntü kalitesinin yeniden belirgin şekilde iyileşmesine yardımcı olabiliyor.