İstanbul’da yaşayan 65 yaşındaki Gülşen Şenol, evinde televizyon izlediği sırada sağ gözünde aniden görme kaybı yaşadı. Kısa sürede hastaneye götürülen Şenol’un yapılan kontrollerinde, gözün retina tabakasını besleyen ana damarda tıkanıklık olduğu belirlendi. Doktorlar, hastanın acilen yüksek basınç altında yüzde 100 oksijen solutularak uygulanan oksijen tedavisi almasına karar verdi.

YÜZDE 50'NİN ÜZERİNE ÇIKTI

Yaklaşık 10 saat içinde tedaviye alınan Şenol’a, her biri 2 saat süren toplam 14 seans uygulandı. Sürecin ardından yapılan değerlendirmelerde sağ gözündeki görme oranının yüzde 50’nin üzerine çıktığı tespit edildi. Şenol ise tedavinin ilk gününden itibaren iyileşme hissettiğini belirterek, görmesinin büyük ölçüde geri geldiğini ifade etti.

'ERKEN MÜDAHALE KRİTİK'

Ani görme kaybını ilk başta gözlük kaynaklı bir sorun sandığını anlatan Şenol, kısa süre içinde durumun ciddiyetini fark ettiğini söyledi. Baş dönmesi ve mide bulantısının da eşlik ettiği şikayetler üzerine yakınlarının yardımıyla sağlık kuruluşuna başvurduğunu dile getiren Şenol, erken müdahalenin kritik olduğunu vurguladı.

OKSİJENSİZLİĞE KARŞI HASSAS

Uzmanlar, bu durumun “santral retinal arter tıkanıklığı” olarak adlandırıldığını ve genellikle ağrısız şekilde, aniden geliştiğini belirtiyor. Gözün oksijensizliğe karşı son derece hassas olduğunu ifade eden hekimler, müdahalenin gecikmesi halinde kalıcı görme kaybı riskinin arttığına dikkat çekiyor.

RİSK FAKTÖRLERİ ARASINDA YER ALIYOR

Uzmanlar ayrıca hipertansiyon, diyabet ve damar hastalıklarının bu tür vakalar için önemli risk faktörleri arasında yer aldığını, sigara kullanımının da riski artırdığını hatırlatarak, ani görme kaybı yaşayan kişilerin vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurması gerektiğini vurguluyor.