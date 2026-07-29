SEVDİĞİ İŞİ YAPARAK ÜRETİYOR

Yeme-içme sektöründe de kendini geliştirdiğini anlatan Ayrık, profesyonellerle çalışarak birçok şeyi öğrendiğini söyledi. İleride restoran işletmeciliği üzerine bir anı kitabı yazabileceğini belirten ünlü isim, sevdiği işi yaparak üretmenin kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu dile getirdi.

Hem dijital içerik üreticiliği hem de çiftlik yaşamını sürdüren İlker Ayrık'ın doğal yaşam projesi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.