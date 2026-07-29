17 DÖNÜMLÜK ÇİFTLİĞİ PANDEMİDE KURDU
Ekranların sevilen isimlerinden İlker Ayrık, İstanbul'dan uzaklaşmadan kurduğu çiftliğiyle dikkat çekti. YouTuber Tuna Tavus'un ziyaret ettiği Beykoz'daki 17 dönümlük çiftliğinde konuşan Ayrık, pandemi döneminde başladığı bu serüvenin kendisi için bir yaşam biçimine dönüştüğünü söyledi.
BEYKOZ'DA AROMATİK BİTKİLER YETİŞTİRİYOR
Oyuncu ve sunucu İlker Ayrık, yıllardır hayalini kurduğu çiftlik yaşamını Beykoz'da hayata geçirdi. YouTuber Tuna Tavus'un ziyaret ettiği çiftlikte samimi açıklamalarda bulunan Ayrık, doğal yaşama olan ilgisinin pandemi döneminde başladığını anlattı.
BİR ÇİFTLİĞİMİZ OLSUN DİYEREK BU İŞE GİRİŞTİ
"Bir çiftliğimiz olsun diyerek pandemi döneminde bu işe giriştim" diyen Ayrık, İstanbul'un yoğun betonlaşmasından uzaklaşmak ve nefes alabileceği bir alan oluşturmak istediğini söyledi.
TERE, ADAÇAYI YETİŞTİRİYOR
Beykoz İshaklı Köyü'nde bulunan 17 dönümlük arazide üretim yapan Ayrık, çiftlikte çeşitli tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştiriyor. Tere, adaçayı gibi ürünlerin yanı sıra hayvanlarla da ilgilenen ünlü isim, çiftliğinde 2-3 koyun ve 2 eşek bulunduğunu belirtti.
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"HER ŞEYİ YOUTUBE'DAN ÖĞRENDİM"
Çocukluğunda çiftçilikle ilgisinin olmadığını anlatan İlker Ayrık, bu alandaki bilgilerini araştırarak edindiğini söyledi. Ayrık, "Pandemide mecburen çiftçilik yapmayı öğrendim. İstanbul'da çiftçilik yapan da yok, yetişmiş insan da yok. Tarım işçisi ve ziraat işçisi bulmakta zorlanıyorum. YouTube'dan öğrendim" ifadelerini kullandı.
Karadeniz kökenli olması nedeniyle ekim zamanlamasına da dikkat ettiğini belirten Ayrık, iklim şartları nedeniyle bazı ürünlerde ekim dönemlerini buna göre planladığını anlattı.
"ÖNÜMÜZDEKİ BİRKAÇ YIL İÇİNDE PARA KAZANACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"
Çiftliği ilk olarak sadece tarım yapmak amacıyla kurduğunu söyleyen Ayrık, daha sonra burayı dışarıya açmaya karar verdiklerini ifade etti.
Yaklaşık 7 yıldır bu işle uğraştığını belirten ünlü isim, "Tarım yapalım diye çiftliği aldım, çok sevdik. Dışarıya açalım dedik. 7 sene oldu. Önümüzdeki bir iki sene içerisinde para kazanacağımı düşünüyorum" dedi.
SEVDİĞİ İŞİ YAPARAK ÜRETİYOR
Yeme-içme sektöründe de kendini geliştirdiğini anlatan Ayrık, profesyonellerle çalışarak birçok şeyi öğrendiğini söyledi. İleride restoran işletmeciliği üzerine bir anı kitabı yazabileceğini belirten ünlü isim, sevdiği işi yaparak üretmenin kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu dile getirdi.
Hem dijital içerik üreticiliği hem de çiftlik yaşamını sürdüren İlker Ayrık'ın doğal yaşam projesi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
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