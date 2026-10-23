İspanya’nın ETB2 kanalında yayınlanan "Euskadi Quédate" programının saha muhabiri Sergio Ovejero, bölgedeki deniz kabarmasını ve şiddetli dalgaları izleyicilere aktarmak üzere Ondarroa limanında yerini aldı. Kıyı duvarının hemen önünde, arkasındaki hırçın denizi arkasına alarak konuşmasına başlayan Ovejero, hava şartlarının tehlikesini anlattığı sırada arkasından gelen devasa dalgayı fark edemedi.

Kıyı emniyet duvarını aşarak büyük bir hızla yükselen tonlarca ağırlıktaki su kütlesi, saniyeler içinde ünlü gazeteciyi ve kameramanını tamamen yuttu. Şiddetli çarpmanın etkisiyle Ovejero ve kamera ekipmanı sert bir şekilde yere devrildi ve canlı yayın sinyali bir anda kesildi. Stüdyodaki sunucuların ve ekran başındaki izleyicilerin büyük bir şok ve korku yaşadığı o anlar, sosyal medyada da hızla yayılarak günün en çok konuşulan videosu haline geldi.

Olayın hemen ardından kanaldan ve Sergio Ovejero’nun yakın çevresinden sevindirici açıklama geldi. Tonlarca suyun altında kalarak sürüklenen gazeteci ve kameramanın şans eseri yara almadan kurtulduğu, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Yetkililer, fırtınalı havalarda dalgaları görüntülemek ya da izlemek amacıyla kıyı şeritlerine ve falezlere yaklaşılmaması gerektiği konusunda vatandaşlara ve basın mensuplarına yönelik uyarılarını yineledi.