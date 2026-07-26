Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar hakkında merak edilen soru yanıt buldu. Sezon finali sonrası dizinin devam edip etmeyeceği tartışılırken, dizinin ilk senaristi Ozan Yurdakul'dan gelen açıklama hayranları üzdü.

ARKA SOKAKLAR'IN YENİ SEZONDA OLACAK MI?

Ekranların fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın bu sezon yayınlanan bölümünün final olup olmadığı uzun süredir gündemdeydi. Yeni yapım şirketi arandığı ve dizinin geleceğine eylül ayında karar verileceği iddiaları konuşulurken beklenen açıklama geldi.

Dizinin ilk senaristi Ozan Yurdakul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Arka Sokaklar'ın macerasının sona erdiğini açıkladı.

20 SEZON BOYUNCA MİLYONLARCA KİŞİYE ULAŞTI

Ozan Yurdakul açıklamasında, dizinin 2006-2022 yılları arasında Erler Film çatısı altında yayın hayatını sürdürdüğünü hatırlattı.

Daha sonra D Media yapımcılığında üç sezon daha devam eden Arka Sokaklar, 20. sezonunu tamamladı. Uzun yıllar boyunca polisiye hikâyeleri ve sevilen karakterleriyle izleyicinin karşısına çıkan dizi, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımları arasında yer aldı.

KANAL D VE D MEDİA ORTAK KARAR ALDI

Yeni sezon hazırlıkları devam ederken dizinin geleceğiyle ilgili karar verildi. Yurdakul, D Media ve Kanal D'nin ortak kararıyla projenin devam etmeme yönünde karar alındığını belirtti.

Böylece yıllardır cuma akşamlarının vazgeçilmez yapımlarından biri olan Arka Sokaklar'ın ekran serüveni resmen sona ermiş oldu.

İLK SENARİSTİNDEN VEDA GİBİ AÇIKLAMA

Dizinin ilk senaristinden gelen açıklama, Arka Sokaklar hayranları arasında büyük yankı uyandırdı. 2006 yılında başlayan ve birçok oyuncunun yer aldığı yapım, 20 sezonluk yayın hayatının ardından izleyiciye veda etti.