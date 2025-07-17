"Sınav güvenliği risk altında değil" dedi, 29 kişi hakkında soruşturma başlattı

LGS kitapçıklarının sınavdan kısa süre sonra sızdırıldığı iddialarına ilişkin konuşan Bakan Tekin, iddiaları yalanlayarak şu ifadeleri kullandı:

“Sözel oturum 10.45’te bitti. 11.57’de bir PDF paylaşımı yapılmış. Bu bizim orijinal PDF’imiz değil. Kitapçığın erken paylaşıldığı iddiası doğru değil. Sınav güvenliğini tehlikeye atacak bir durum yok. Görüntüyü paylaşan kişiyle ilgili gerekli soruşturma başlatıldı.”

Ancak aynı açıklamada, olayla bağlantılı olarak 29 kişi hakkında inceleme başlatıldığını belirtmesi dikkat çekti.

"Bir arkadaşımız nasıl olduysa cep telefonuyla girmiş"

Soru güvenliğine ilişkin önemli bir detay da sınav sorularının hazırlandığı izole ortamla ilgiliydi. Tekin, soru hazırlama merkezinin sinyal kesicilerle korunduğunu, dışarıya bilgi sızdırılamayacak şekilde güvenlik önlemleri alındığını ifade etti. Ancak ardından gelen şu sözleri yeni bir tartışmayı başlattı:

“Her türlü görüntü alınabilecek cihazın girişine izin verilmiyor. Ama bir arkadaşımız nasıl olduysa cep telefonuyla girmiş. Soruşturmanın sonunda detaylar netleşecek.”

"İmam Hatip okullarından 63 birinci çıktı"

LGS birincilerinin eğitim geçmişine dair açıklamalarda bulunan Tekin, 719 tam puan alan öğrenciden 63’ünün imam hatip ortaokullarından mezun olduğunu söyledi. Konuya ilişkin eleştirilere karşı ise şu ifadeleri kullandı:

“Bize doğrudan sorulsa, doğru bilgiyi paylaşırız. Ama sosyal medyada önerge paylaşımı üzerinden algı oluşturmak doğru değil. Hele ki 15 Temmuz’un yıl dönümünde, sınavlar üzerinden bu şekilde tartışmalar açılması çok yanlış.”

"719 birinci olması gayet olağan"

719 öğrencinin tüm soruları doğru yanıtlaması bazı kesimlerde kuşku uyandırırken, Bakan Tekin bu durumu olağan karşıladığını vurguladı:

“Her ortamda söylüyorum; ders kitapları yeterlidir. Bu başarı, öğrencilerin seviyelerine uygun sorular hazırlanmasının sonucudur. Geçtiğimiz yıl 413, 2023’te 532 öğrenci tam puan aldı. Bu yılki artış, öğretmenlerimizin ve eğitim sistemimizin başarısını yansıtıyor.”