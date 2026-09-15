Zonguldak'ta, ABD’li ressam Bob Ross’u televizyonda izleyip resim yapmayı öğrenen Şahinde Ermiş (81), yağlı boya ile 22 yılda yaptığı 80 resimden, 23 eseri ile bugün ikinci sergisini açtı.

Alancık köyünde yaşayan, 4 çocuk ve 5 torun sahibi Şahinde Ermiş, 39 yıl önce eşini kaybedince çocuklarını büyütmek için yaşam mücadelesine başladı. Bu sırada, 22 yıl önce televizyonda resim yapmayı öğreten ABD’li ressam Bob Ross’u izlerken, çocukluğundan beri ilgi duyduğu resim yapmaya karar veren Ermiş, kırtasiyeye gidip gerekli malzemeleri temin etti. Bu sayede evinde kendi imkanlarıyla resme başlayan Ermiş, ev ve bahçe işlerinden kalan zamanında Ross’u izleyerek yeteneğini geliştirdi. 22 yılda 80 resim yapan Ermiş, ilk sergisini 20 yıl önce 44 eserle açtı.

İKİNCİ SERGİ HEYECANI

Şahinde Ermiş, bugün de 23 eserden oluşan ikinci sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu. Serginin açılışına Zonguldak Vali Yardımcısı Halis Hacıismailoğlu ile il protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

'SEVİNÇLİYİM'

Resim yaparken dünyayı unuttuğunu söyleyen Şahinde Ermiş, “Sevinçliyim, anlatamam ki duygularımı, çok şey ifade ediyor. Sevindim. Teşekkür ederim ilgilenenlere. Manzara var, evler var. Deniz, su, ağaç var. Gelenlere, ilgilenenlere teşekkür ediyorum. Resim benim için çok şey ifade ediyor. Heyecanlıyım. 59 yaşında başladım, 2006’da ilk sergimi açtım. 20 sene sonra bir sergi daha açtım. Bu ikinci sergim” dedi.