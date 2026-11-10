lektrik faturalarını artıran nedenler arasında yalnızca büyük ev aletleri bulunmuyor. Gün boyunca açık bırakılan küçük cihazlar da elektrik tüketiyor. Bunların başında ise neredeyse her evde bulunan internet modemi geliyor.

Birçok kişi elektrik tüketimini düşündüğünde ilk olarak buzdolabı, çamaşır makinesi veya televizyonu hatırlıyor, ancak günün her saati çalışan internet modemi de gözden kaçırılmaması gereken cihazlar arasında yer alıyor.

İnternet modemi sürekli elektrik harcıyor

İnternete bağlanmak için kullanılan modemler, açık kaldıkları sürece enerji tüketiyor. Özellikle gece gündüz kapatılmadan çalışan cihazlar, gün boyunca elektrik kullanmaya devam ediyor.

Bu nedenle modem satın alırken yalnızca internet bağlantı hızına değil, enerji tüketimine de dikkat etmek gerekiyor. Cihazın açık ve bekleme modundaki elektrik tüketimi, uzun vadede önem taşıyor.

Kullanılmadığında Wi-Fi kapatılabilir

Almanya Federal Çevre Ajansı (UBA), özellikle telefon hattıyla birlikte kullanılan ve tamamen kapatılması mümkün olmayan modemlere dikkat çekiyor.

Bu tür cihazlarda en azından kullanılmadığı zamanlarda Wi-Fi bağlantısını kapatma seçeneğinin bulunması öneriliyor. Böylece modem tamamen devre dışı bırakılmadan da enerji tüketimi azaltılabiliyor.

Uzmanların önerisi, modem satın alırken düşük enerji tüketen modelleri tercih etmek. Ayrıca cihazın bekleme modunda ne kadar elektrik harcadığını kontrol etmek de tasarruf açısından önem taşıyor.

İnternet modemi buzdolabı veya diğer büyük ev aletlerinden daha fazla elektrik tüketmiyor, ancak günün her saati açık kaldığı için gereksiz enerji kullanımını önlemek isteyenlerin bu cihazı da hesaba katması gerekiyor.