Akıllı telefonlarımızda, televizyonlarımızda veya bilgisayarlarımızda gördüğümüz her harf, renk ve hareketli görüntü, bugüne kadar tek yönlü çalışan pikseller sayesinde var oldu. Mevcut pikseller ya sadece ışığı yayarak görüntü üretti ya da kameralarda olduğu gibi sadece gelen ışığı analiz etti. Ancak İsviçre’deki ETH Zürih Üniversitesi araştırmacıları, teknoloji dünyasında kartları yeniden dağıtacak bir devrime imza attı: Hem ışık yayan hem de gelen ışığı tüm bileşenleriyle okuyan "Fourier pikseli" geliştirildi!

Prestijli Nature dergisinde yayımlanan bu çalışma; holografik ekranlardan görünmez kameralara, akıllı artırılmış gerçeklik (AR) gözlüklerinden kendi kendini optimize eden panellere kadar yepyeni bir çağın kapısını aralıyor.

SADECE RENGİ DEĞİL, IŞIĞIN RUHUNU KONTROL EDİYORL

Mevcut ekran teknolojileri ışığın yalnızca tek bir özelliğiyle, yani yerel ışık yoğunluğuyla çalışıyor. Fourier pikselleri ise adını ünlü matematikçi Joseph Fourier’in dalga ilkelerinden alıyor ve ışığa tam alan kontrolü uyguluyor.

Bu yeni nesil yüksek performanslı yapı, sıradan pikseller gibi sadece rengi ve parlaklığı belirlemekle kalmıyor; ışığın şu 3 kritik bileşenini aynı anda hem manipüle edebiliyor hem de okuyabiliyor:

-Işığın Yoğunluğu (Genlik)

-Salınım Fazları (Dalga boyunun konumu)

-Kutuplanması (Polarizasyon yönü)

BASİT MATEMATİK KUSURSUZ OPTİK

Araştırma ekibinden Yannik Glauser ve Sander Vonk, tasarladıkları bu pikselin sırrını açıkladı. Piksel, özel dalgalı bir mikro yapıyla etkileşime giren yüzey dalgalarını kullanıyor. Bu sayede sıradan bir yoğunluk noktası olmaktan çıkıp, kompakt ve akıllı bir optik elemana dönüşüyor.

Sistem sayesinde etrafa saçılan başıboş ışık dalgaları yönlendirilmiş dalgalara, oradan da bilgi taşıyan kusursuz optik desenlere dönüştürülüyor. Çalışmanın lideri optik fizikçi David Norris, ışığın tüm bu niteliklerini aynı anda kontrol etmenin, tek bir piksel üzerinden taşınabilecek veri miktarını muazzam bir boyuta ulaştıracağını vurguluyor. İşin en cazip kısmı ise bu karmaşık sürecin arka planında üretimi esnek kılan, nispeten basit matematiksel modellemelerin yatması.

EKRAN VE KAMERA BİRLEŞİYOR

Laboratuvar ortamında bu piksellerden oluşan mikro dizilimler yaratmayı başaran ekip, geleceğin cihaz tasarımı paradigmalarını kökten değiştirecek. Fourier pikselleri sayesinde gelecekte her bir noktanın aynı anda hem ışık yayıp hem ışık algıladığı iki yönlü akıllı paneller üretilebilecek.

Ekrana Gömülü Görünmez Kameralar: Telefon ekranlarında kamera için delik veya çentik açmaya gerek kalmayacak; ekranın kendisi zaten devasa bir kamera sensörüne dönüşecek.

Anlık Etkileşim: Cihazlar sadece görüntü yansıtmayacak, kullanıcının veya çevrenin cihazla olan ışık etkileşimini, göz hareketlerini ve derinliği anlık olarak hissedebilecek.

Gerçekçi Hologramlar: Işığın fazı ve polarizasyonu kontrol edilebildiği için, havada asılı duran gerçekçi üç boyutlu holografik görüntüler oluşturmak çok daha kolay hale gelecek.

Profesör Norris, bu tarz entegre kamera-ekranların şimdilik laboratuvar aşamasında bir öngörü olduğunu kabul etse de; adaptif optikler ve algıladığı veriye göre çıktısını anında düzelten akıllı yüzeyler için keşfedilmemiş devasa bir adım atıldığını söylüyor. Matematiksel olarak hesaplanan bir dalga deseninin yüzeye işlendiği an hedeflenen optik çıktının alınması, bu teknolojinin gelecekteki ticari başarısının en büyük teminatı olarak gösteriliyor.