Televizyon dünyasında reklam gelirlerinde yaşanan gerileme ve hızla yükselen prodüksiyon maliyetleri, izleyici alışkanlıklarını kökten değiştirecek yeni bir formülü gündeme taşıdı. Maliyetleri kontrol altına almak isteyen televizyon kanallarının yapımcılardan bütçe indirimi talep etmesi üzerine, yapım şirketlerinden dizi sürelerinin kısaltılması yönünde dikkat çeken bir karşı hamle geldi.

140 DAKİKADAN 110 DAKİKAYA DÜŞÜRÜLMESİ TEKLİF EDİLDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı kulis bilgilerine göre yapım şirketleri, mevcut durumda yaklaşık 140 dakikayı bulan bölüm sürelerinin 110 dakikaya sabitlenmesini önerdi. Yapımcılar, bölüm süresinin yarım saat kısalmasıyla birlikte hem beşinci reklam kuşağına hem de setlerde ikinci bir çekim ekibi çalıştırılmasına ihtiyaç kalmayacağını, bu sayede maliyetlerin ciddi oranda düşeceğini belirtti.

KANALLAR ARASINDA "YAYIN BİTİŞ SAATİ" ENDİŞESİ

Sektörde büyük yankı uyandıran bu önerinin uygulanabilmesi için tüm yayıncı kuruluşların ortak karar alması gerekiyor. Ancak kanallar arasında henüz tam bir uzlaşma sağlanabilmiş değil. Özellikle TV8 gibi format ve yarışma programları yayınlayan kanalların, dizilerin erken bitmesinin ardından yayınlarını sürdürmesi halinde haksız rekabet oluşabileceği endişesi süreci yavaşlatıyor. Bu nedenle kanalların yayınlarını aynı saatte sonlandırma konusunda uzlaşması bekleniyor.

BAKAN ERSOY İLE KRİTİK ZİRVE GERÇEKLEŞTİ

Sektördeki tıkanıklığı aşmak ve orta yolu bulmak adına önemli bir adım da atıldı. Televizyon kanallarının temsilcileri ile yapımcılar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sultanahmet'te bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıda reklam krizinin sektöre etkileri ve tarafların karşılıklı yaşadığı sorunlara yönelik çözüm önerileri kapsamlı şekilde masaya yatırıldı.