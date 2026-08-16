Türkiye'de televizyon yayıncılığında uzun süredir kullanılan Türksat 3A için yeni dönem başlıyor. 2008 yılından bu yana hizmet veren uydu üzerinden gerçekleştirilen yayınların tamamı, 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece Türksat 4A ve Türksat 5B uydularına aktarıldı.

Yayınlar, mevcut sistemde olduğu gibi 42 derece Doğu yörüngesinden izleyicilere ulaştırılmaya devam edecek. Bu nedenle evlerde bulunan çanak antenlerin yönünde herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek olmayacak. Ancak yayınların kesintisiz izlenebilmesi için bazı kanalların yeni frekanslarının televizyon veya uydu alıcısına tanımlanması gerekecek.

ÇANAK ANTEN DEĞİŞMEYECEK FREKANSLAR YENİLENECEK

Türksat 4A, Türksat 3A ile aynı yörüngede, 42 derece Doğu konumunda bulunuyor. Dolayısıyla geçiş nedeniyle çanak antenin fiziksel olarak yeniden ayarlanmasına ihtiyaç duyulmayacak.

Buna karşılık çok sayıda televizyon kanalının yeni uyduya geçiş kapsamında frekans bilgilerini değiştireceği bildirildi. İzleyicilerin yayın kesintisi yaşamaması için kanal listesini güncellemesi gerekiyor.

Frekans bilgilerini değiştiren televizyon kanalları, yeni değerleri internet siteleri üzerinden duyurdu. Türksat'ın internet sitesindeki frekans listesinin ise 16 Ağustos'tan itibaren güncellenmesi bekleniyor.

BAZI KANALLARDA SD YAYIN DÖNEMİ DE BİTİYOR

Türksat'ın SD yayınları tamamen sona erdireceğine ilişkin bir karar bulunmuyor. Ancak bazı televizyon kanalları Türksat 4A'ya geçişle birlikte SD yayınlarını sonlandıracağını açıkladı.

Uydu kapasitesi maliyetlerini azaltmak isteyen bazı kanallar, yeni dönemde yalnızca HD yayın sunacak. Türkiye'de yaklaşık 1 milyon kişinin SD uydu alıcısı kullandığı tahmin ediliyor. Bu nedenle 16 Ağustos'tan itibaren bazı kanalların izlenebilmesi için HD uydu alıcısı ve HD televizyon ihtiyacı doğabilecek.

TÜRKSAT 4A FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

16 Ağustos'tan itibaren bazı kanalların televizyonlarda görünmemesi halinde frekans güncellemesi yapılması gerekiyor. Kanalın internet sitesinde paylaşılan güncel frekans bilgileri kullanılabileceği gibi, aşağıdaki adımlar da uygulanabilir:

Uydu alıcısında Kurulum veya Kanal Ayarları bölümünü açın. Şifre istenmesi halinde genellikle 0000 veya 1234 kullanılabilir. Menüden Manuel Arama ya da TP Düzenle seçeneğini bulun. Uydu bölümünden Türksat 42° Doğu seçimini yapın. Aşağıdaki frekanslardan birini girin: 12380 MHz – 27500 sembol oranı – Dikey (V) – FEC 3/4

12423 MHz – 30000 sembol oranı – Yatay (H) – FEC 3/4 Şebeke Taraması (Network Search) seçeneğini açık konuma getirin. Aramayı başlatın. Tarama tamamlandığında bulunan kanallar kanal listesinin sonuna eklenecektir.

Geçişe saatler kala bazı kanalların yeni frekansları henüz netleşmiş değil. Bu nedenle frekans ayarlarının 16 Ağustos'tan itibaren, kanalların ve Türksat'ın yayımlayacağı güncel bilgiler üzerinden yapılması öneriliyor.