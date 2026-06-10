2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran'da saat 22.00'de oynanacak Meksika–Güney Afrika karşılaşmasıyla başlayacak. Turnuva, Dünya Kupası tarihinde ilk kez üç farklı ülkenin ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Organizasyona ABD, Meksika ve Kanada ev sahipliği yapıyor.

YENİ FREKANSLARDA DEĞİŞİKLİK

Uluslararası spor organizasyonlarında yayın hakları nedeniyle bazı karşılaşmalar yalnızca belirli ülkelerin sınırları içinde şifresiz olarak yayınlanabiliyor. UEFA ve FIFA organizasyonlarında daha önce de uygulanan bu yöntem kapsamında, yayın sinyalinin başka ülkelere ulaşması durumunda şifreleme yapılması gerekebiliyor.

Dünya Kupası karşılaşmalarını ekranlara taşıyacak TRT 1 ve TRT Spor kanalları da maç saatlerinde Türkiye’ye özel yayın frekanslarını kullanacak. Bu nedenle uydu üzerinden yayın izleyen vatandaşların televizyon veya uydu alıcılarında gerekli frekans güncellemesini yapmaları önem taşıyor.

UYDU ALICISI AYARLARI

TRT'nin paylaştığı bilgilere göre, karşılaşmaları sorunsuz takip edebilmek için cihazların aşağıdaki değerlerle taratılması gerekiyor:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

TRT'nin Dünya Kupası yayınları bu frekansta standart çözünürlükte (SD) sunulacak. Karşılaşmalar için 4K yayın seçeneği bulunmayacak.

Televizyon veya uydu alıcısında gerekli güncellemeleri yapmayan kullanıcılar, maç yayınlarına erişimde sorun yaşayabileceğinden ayarlarını önceden kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.