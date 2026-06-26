Başarılı oyuncu Giray Altınok'un, 'Prens' dizisindeki karakterinin görsellerini ve repliklerini izinsiz kullandığı gerekçesiyle bir satıcıya 1 milyon TL'lik dava açtığı yönündeki iddialar gündem olmuştu. Tartışmaların ardından Altınok'tan konuya ilişkin açıklama geldi.





İddialara göre, 'Prens' dizisindeki karaktere ait görselleri ve replikleri kupalara bastırarak satış yapan bir kişi hakkında telif hakları gerekçesiyle hukuki süreç başlatıldığı öne sürüldü.

''KENDİMİ AĞLAMAMAK İÇİN ZOR TUTUYORUM''

Söz konusu ürünleri sattığını belirten kadın ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben ne kadar senin üzerinden para kazanabilirim? Kendi çapımda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Kendimi ağlamamak için zor tutuyorum" ifadelerini kullandı.

GİRAY ALTINOK'TAN AÇIKLAMA

Yaşananların ardından X hesabından açıklama yapan Giray Altınok, telif hakları süreçlerini kendisinin birebir takip etmediğini belirtti.

Ünlü oyuncu açıklamasında, "Dostlar, telif haklarıyla alakalı süreçleri biz kişisel olarak takip etmiyoruz. Bunu takip eden avukatlar var. Dolayısıyla her süreçten anında birebir haberdar olmuyoruz. Ayrıca yapım şirketleri ve kanalların da bu içeriklerle alakalı korunması gereken ayrı hakları var" dedi.

"BENİM TARAFIMDAN O MEBLAĞDA DAVA YOK''

Altınok, hakkında çıkan 1 milyon TL'lik dava haberlerine de açıklık getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi aldığım bilgiye göre de benim tarafımdan o meblağda kendisine açılmış bir dava da yok. Ancak hanımefendi üzülmesin lütfen. Sürecin bu noktalara gelmeyeceğinden emin olabilir. Sevgiler."

Giray Altınok'un açıklaması, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, dava iddialarıyla ilgili tartışmalar da yeniden alevlendi.