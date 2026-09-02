Marmara Denizi’nde Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
İskenderun’dan Karadeniz Ereğli’ye seyir halinde olan Türk bayraklı M/V Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi ile Kocaeli’den Aliağa’ya giden M/T Alsu tankeri, 2 Eylül sabaha karşı çarpıştı.
Çarpışmanın ardından Tuğberk İmamoğlu kısa sürede batarken, gemide bulunan 10 kişilik mürettebatla irtibat kesildi.
Kaptanların konuşması kayıtlara yansıdı
Kazanın ardından iki geminin kaptanları arasında çarpışmadan hemen önce geçtiği belirtilen telsiz konuşmaları ortaya çıktı.
Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanının karşı gemiye “Alsu” diye seslendiği, karşı taraftan ise “Evet” yanıtının geldiği duyuluyor.
Kayıtların devamında Tuğberk İmamoğlu’nun kaptanının “İskeleye kır” şeklinde uyarıda bulunduğu, ardından ise “Alsu, iskeleye kır demiştim” ifadelerini kullandığı duyuluyor.