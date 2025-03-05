Arnavutköy- İstanbul Havalimanı yolunda seyir halinde olan 34 TAR 40 plakalı taksinin şoförü Şenol G., aracına aldığı 3 kişi tarafından gasbedildiğini telsizden anons ederek meslektaşlarından yardım istedi.
Bunun üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber veren taksiciler, meslektaşları Şenol G.'nin verdiği adrese gitti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, taksi şoförü Şenol G.'nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirlerken polis ekipleri ormana kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Gasbedilen taksi şoförü ifadesi alınmak üzerine polis merkezine götürülürken şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı