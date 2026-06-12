Samsun'un Atakum ilçesinde masaj salonda fuhuş yapıldığı iddiası üzerine ekipler harekete geçti. Düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan G.K. (42), H.D. (38) ile Y.G'nin (25), emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan G.K. ile H.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Y.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. ÇOK SAYIDA TELSİZ ELE GEÇİRİLMİŞTİ Ekiplerin 10 Haziran'da Atakum ilçesindeki bir masaj salonuna düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adreste yapılan aramada 9 el telsizi, çok sayıda cinsel materyal, kadın çalışanların hesap kayıtlarının tutulduğu 3 ajanda, 2 kurusıkı tabanca ile 49 sentetik ecza hapı ele geçirilmiş, yapılan incelemede şüphelilerin operasyonlara karşı haberleşmek için telsiz kullandıkları tespit edilmişti.

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