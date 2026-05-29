Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya turizm bölgelerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu sürerken, TEM Otoyolu’nun Kocaeli kesiminde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul yönünde seyreden araçların oluşturduğu yoğunluk, özellikle Bekirdere Viyadüğü ile Daniş Koper Viyadüğü arasındaki bölgede etkisini gösteriyor. Gültepe ve Korutepe tünellerinin bulunduğu kesimde yolun üç şeritten iki şeride düşmesi nedeniyle araç kuyrukları oluşurken, trafik akışı zaman zaman durma noktasına geliyor.

Yetkililer, bayram tatilinin sona ermesine yaklaşılmasıyla birlikte yoğunluğun gece saatlerinde ve hafta sonu boyunca daha da artmasının beklendiğini belirtti. Güzergahta jandarma ve Karayolları ekipleri trafik akışının güvenli şekilde sürdürülmesi için denetim ve önlemlerini artırdı.