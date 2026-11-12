Yangın, saat 22.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Silivri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. ŞOFÖR OTOBÜSÜ YOL KENARINA ÇEKTİ Alevleri fark eden şoför, otobüsü yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İçerisinde yolcu bulunmadığı öğrenilen otobüsteki yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle otobüs kullanılamaz hale gelirken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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