Ankara'da NATO Zirvesi öncesinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 42 TEMA gönüllüsünün jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Aralarında akademisyen, öğretmen ve öğrencilerin de bulunduğu gönüllüler, Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist (TKP/ML) üyeliği iddiasıyla sorgulandı.

Yaşları ağırlıklı olarak 60 ile 79 arasında değişen şüphelilere, örgüt içerisinde kod adı kullanıp kullanmadıkları, silahlı eğitim alıp almadıkları ve örgütün finansman kaynaklarına ilişkin bilgileri olup olmadığı yönünde sorular yöneltildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından gönüllülerin bugün Ankara Adliyesi'ne sevk edilerek savcılıkta ifade vermeleri bekleniyor.

DW Türkçe'nin, gazeteci Alican Uludağ imzalı haberine göre gözaltına alınanlar arasında TEMA Vakfı Ankara İl Temsilcisi Nevzat Özer de bulunuyor.

TEMA Vakfı'nın düzenlediği doğa gezilerine katılan gönüllüler arasında emekli öğretmenler, akademisyenler ve ileri yaşta çevre aktivistlerinin yer aldığı belirtildi.

"KOD ADINIZ NEYDİ?"

Sorgu sırasında gönüllülere doğrudan TKP/ML üyeliği suçlaması yöneltildi. Jandarma görevlilerinin yönelttiği sorular arasında şunlar yer aldı:

-TKP/ML örgütü ile bağlantınız Nedir? Örgütle Kimin Vasıtasıyla, Ne Zaman Tanıştınız? TKP/ML terör örgütü içerisinde kod isim kullandınız mı? Kullandığınız kod isimleri nelerdir? TKP/ML terör örgütü adına almış olduğunuz silahlı/silahsız bir eğitim var mıdır?

-Böyle bir eğitime katıldıysanız; ne zaman, kimlerle, nerede katıldınız, eğitimi kim/kimlerden aldınız? Bugüne kadar TKP/ML terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten birisinden örgüt adına herhangi bir talimat aldınız mı? TKP/ML terör örgütü adına herhangi bir eyleme katıldınız mı? TKP/ML terör örgütünün kuryelik ve haberleşme faaliyetleriyle, kimlerin örgütün kuryesi olduğunu açıklayınız? TKP/ML Terör Örgütünün Finans Kaynakları Hakkında Bildiklerinizi Anlatınız? Terör örgütleri içerisinde akrabanız veya yakınınız var mı?

"TEK ÜYESİ OLDUĞUM ÖRGÜT TEMA VAKFI"

Sorgulanan gönüllülerden biri olan 63 yaşındaki emekli S.Ç. ise hakkındaki suçlamaları reddetti. Tek üyesi olduğu örgütün TEMA Vakfı olduğunu söyleyen S.Ç., ifadesinde şu sözlere yer verdi:

-Bahsetmiş olduğunuz örgüt veya başka bir örgütle herhangi bir bağlantım, iltisakım, bulaşığım yoktur. Ben böyle bir örgütü tanımıyorum.

-Faaliyetleri hakkında dahi bilgim yoktur. Yaşlı ve Alzheimer hastası olan ayrıca yatağa bağımlı bir annem var. Tek işim ona bakmak, onunla ilgilenmektir.

Örgüt üyesi olmadığı için herhangi bir kod adı bulunmadığını belirten S.Ç., "Ben kesinlikle silah kullanmayı bilmem, elime dahi almadım. Silah eğitimi de almadım" dedi.

79 YAŞINDAKİ TEMA GÖNÜLLÜSÜ DE GÖZALTINA ALINDI

TEMA Vakfı Avukatı Süleyman Çetin, gözaltına alınan 42 kişinin vakfın 3 Haziran'da düzenlediği Nallıhan Kuş Cenneti gezisine katılan gönüllüler olduğunu söyledi.

Çetin'in verdiği bilgiye göre grup dönüş yolunda bir akaryakıt istasyonunda eylem yapan madencilerle karşılaştı. Daha sonra TEMA gönüllülerinin bulunduğu otobüs üç kez durdurularak GBT kontrolünden geçirildi.

"Muhtemelen bu eyleme destek veren grup diye fişlemişler" diyen Çetin, soruşturmanın bu olayla bağlantılı olabileceğini öne sürdü.

Gözaltına alınanlar arasında evinde yatalak annesine bakan kişilerin bulunduğunu belirten Çetin, bazı gönüllülerin yakınlarını komşularına emanet etmek zorunda kaldığını anlattı.

"Bu insanların çoğu fenalık geçirdi. 79 yaşındaki gönüllümüz kanser tedavisi görüyordu. Sağlık durumu nedeniyle serbest bırakıldı. Aralarında çok sayıda öğretmen var. Öğretmenlerden terörist çıkarmaya çalışıyorlar" dedi.