Ankara'da 8-9 Temmuz tarihlerinde düzenlenen NATO Liderler Zirvesi öncesinde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan yedi kişi hakkında tahliye kararı verildi.
Birgün'ün aktardığına göre tahliye edilenlerin, TEMA Vakfı gönüllülerinden altı kadın ve bir erkek olduğu belirtildi.
Tahliye kararı verilen isimler arasında akademisyen Doç. Dr. Emel Memiş'in de bulunduğu öğrenildi.
Memiş'in Genelkurmay İstihbarat ve İstihbarata Karşı Koyma Daire Başkanlığı görevini yaparken 2004’te istifa ederek emekli olan Tümgeneral Alaettin Parmaksız'ın gelini olduğu öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Ankara Valiliği'nin NATO Zirvesi kapsamında aldığı yasak kararlarının ardından 23 Haziran ve 24 Haziran'da sabah erken saatlerde polis ekipleri tarafından birçok adrese baskın düzenlenmişti.
Operasyonlarda çeşitli siyasi ve toplumsal örgütlerde faaliyet yürüttüğü belirtilen toplam 225 kişi gözaltına alınmıştı.
Emniyet ve Jandarma ifadelerinin tamamlanmasının ardından 135 kişi adliyeye sevk edilmişti.
Adliyeye sevk edilen 135 kişiden 6'sı savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken 129'u ise tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.
Sulh ceza hakimliğine sevk edilen 103 kişi tutuklanırken 26 kişi de ev hapsi adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.
Tutuklananlar arasında Doç. Dr. Emel Memiş, gazeteci Yıldız Tar, TEMA Vakfı Ankara Temsilcisi Nevzat Özer, Umut-Sen Sözcüsü Burcu Arıkan, Halkevleri GYK üyesi Hediye Yıldırım, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukatlar Semra Demir ve Kürşat Bafra da yer alıyordu.