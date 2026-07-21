Ankara'da 8-9 Temmuz tarihlerinde düzenlenen NATO Liderler Zirvesi öncesinde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan yedi kişi hakkında tahliye kararı verildi.

Birgün'ün aktardığına göre tahliye edilenlerin, TEMA Vakfı gönüllülerinden altı kadın ve bir erkek olduğu belirtildi.

Tahliye kararı verilen isimler arasında akademisyen Doç. Dr. Emel Memiş'in de bulunduğu öğrenildi.

Memiş'in Genelkurmay İstihbarat ve İstihbarata Karşı Koyma Daire Başkanlığı görevini yaparken 2004’te istifa ederek emekli olan Tümgeneral Alaettin Parmaksız'ın gelini olduğu öğrenildi.