Son yıllarda kredi kartı kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte dolandırıcılık vakalarında da dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Kamuoyunda riskin büyük oranda internet alışverişlerinden kaynaklandığı yönünde bir algı bulunsa da uzmanlar, asıl tehlikenin günlük hayattaki hızlı ve küçük tutarlı işlemler ile temassız ödeme noktalarında yoğunlaştığına dikkat çekti.

İnternet üzerinden yapılan e-ticaret işlemlerinde devreye giren güçlü kimlik doğrulama sistemleri ve çift aşamalı güvenlik protokolleri, online platformları eskiye kıyasla çok daha güvenli hale getirdi. Bu durum, dolandırıcıların yöntem değiştirerek şifresiz ve hızlı gerçekleştirilebilen fiziki işlem alanlarına yönelmesine neden oldu.

EN BÜYÜK RİSK HIZLI İŞLEMLERDE

Dolandırıcılık faaliyetlerinde özellikle market kasaları, toplu taşıma turnikeleri ve büfe gibi hızlı sirkülasyonun olduğu alanlarda yapılan temassız ödemeler ilk sırada yer alıyor. PIN kodu gerektirmeyen bu işlemler saniyeler içinde tamamlandığı için kart sahipleri hesaplarından para çekildiğini ya da kartlarının usulsüz kullanıldığını çok sonra fark edebiliyor.

FİZİKSEL KART HIRSIZLIĞI FORM DEĞİŞTİRİYOR

Gelişen dijital bankacılık uygulamaları nedeniyle kayıp veya çalıntı kart vakalarında geçmişe oranla bir düşüş gözlense de bu alandaki risk ciddiyetini koruyor. Fiziksel olarak ele geçirilen bir kredi kartı, bankaların belirlediği günlük temassız işlem limiti dahilinde, şifreye ihtiyaç duyulmadan ardı ardına gerçekleştirilen harcamalarda kullanılabiliyor. Bu durum, kısa süre içinde kart sahibinin bilgisi dışında ciddi meblağlara ulaşan mağduriyetler doğurabiliyor.

NFC TEKNOLOJİSİ VE KART KOPYALAMA RİSKLERİ

Bankacılık sektörünün siber güvenlik yatırımlarına ve geliştirdiği önlemlere karşılık, dolandırıcılar da teknolojik açıkları takip etmeyi sürdürüyor. Özellikle Yakın Alan İletişimi (NFC) teknolojisini hedef alan bazı taşınabilir cihazlar aracılığıyla, kalabalık alanlarda kartların temassız özelliklerinin suistimal edilebildiği ve kart bilgilerinin kopyalanabildiği belirtiliyor. Bu yöntemle yapılan işlemler, doğrudan kartın fiziki olarak kaybolmasını gerektirmediği için tespit edilmesi en zor dolandırıcılık türleri arasında gösteriliyor.

KREDİ KARTI SAHİPLERİNE UYARI YAPILDI

Siber güvenlik ve bankacılık uzmanları, kart sahiplerinin bu yeni nesil dolandırıcılık yöntemlerine karşı alabileceği temel önlemleri şu şekilde sıraladı:

- Banka hesabından veya müşteri hizmetlerinden temassız ödeme için günlük limitler kontrol altında tutulmalı ve ihtiyaç duyulan asgari seviyeye indirilmelidir.

- Bankaların mobil uygulamalarında yer alan "anlık harcama bildirimi" özelliği aktif edilerek, karttan yapılan her harcamada telefona anında mesaj veya bildirim gelmesi sağlanmalıdır.

- Kart numarası, son kullanma tarihi ve arkasında yer alan CVV kodu gibi kritik bilgiler hiçbir koşulda üçüncü şahıslarla paylaşılmamalıdır.

- Hesap özetlerinde ya da gelen bildirimlerde şüpheli veya bilinmeyen bir harcama görüldüğü anda, vakit kaybetmeden ilgili bankanın çağrı merkezi aranarak kart kullanıma kapatılmalıdır.