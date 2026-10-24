Türkiye'de nakit kullanımı yerini hızla dijital ve temassız yöntemlere bırakıyor. Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) eylül ayı verilerine göre, kartlarla yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35 yükseliş kaydederek 2 trilyon 965,5 milyar liraya ulaştı. Toplam işlem sayısı ise yüzde 11 artışla 1 milyar 950 milyona çıktı.

MAĞAZADA HER 5 İŞLEMİN 4'Ü TEMASSIZ

Tüketicilerin ödeme alışkanlıklarında temassız işlemlerin payı belirgin biçimde öne çıktı. Eylül ayında fiziksel mağazalarda yapılan her 5 kartlı işlemin 4'ü temassız olarak kayıtlara geçti.

Yıllık bazda temassız işlem adedi yüzde 9 artarak 1 milyar 301,3 milyona ulaşırken, bu işlemlerin toplam parasal hacmi yüzde 43'lük sıçramayla 1 trilyon 24,5 milyar lira oldu.

ASLAN PAYI KREDİ KARTININ

Eylül ayındaki toplam kartlı harcamaların 2 trilyon 515,3 milyar lirasını kredi kartları oluşturdu. Banka kartlarıyla 442 milyar liralık işlem yapılırken, ön ödemeli kartlarla harcanan tutar 8,2 milyar lirada kaldı.

Geçen yılın aynı dönemine göre harcama tutarı kredi kartlarında yüzde 35, banka kartlarında yüzde 39 artarken, ön ödemeli kartlarda yüzde 44 düşüş görüldü. İşlem adedi tarafında ise kredi kartları yüzde 12 artışla 1 milyar 137,7 milyona, banka kartları yüzde 14 artışla 783 milyona çıktı; ön ödemeli kart işlemleri ise yüzde 40 gerileyerek 34 milyona indi.

İNTERNETTEN KARTLI ALIŞVERİŞ 900 MİLYAR LİRAYA AŞTI

E-ticaret kanalındaki kartlı ödemeler toplam tutarın yüzde 30'unu oluşturdu. İnternet üzerinden gerçekleştirilen kartlı harcamaların tutarı yıllık bazda yüzde 35 büyüyerek 901 milyar liraya çıktı. Bu kanaldaki işlem sayısı da yüzde 14 artarak 262,9 milyona yükseldi.

TOPLAM KART SAYISI 478 MİLYONU GEÇTİ

Türkiye genelinde aktif kart sayısı yıllık bazda yüzde 3 artış göstererek 478,9 milyona ulaştı. Cüzdanlardaki kart dağılımında 225,2 milyon adetle banka kartları ilk sırada yer alırken, kredi kartı sayısı yüzde 11 artarak 150 milyonu aştı ve 155 milyona yükseldi. Ön ödemeli kart sayısı ise yüzde 7 azalışla 98,7 milyon olarak kaydedildi.