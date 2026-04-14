Son yıllarda kredi kartı kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte dolandırıcılık yöntemleri de şekil değiştirdi. Uzmanlara göre, kullanıcıların büyük bölümü riski internet alışverişlerinde görse de gerçek tablo oldukça farklı. Gelişmiş güvenlik önlemleri sayesinde online ödemeler daha korunaklı hale gelirken, dolandırıcıların odağı fiziksel ve hızlı işlemlere kaydı.

TEMASSIZ İŞLEMLER DOLANDIRICILARIN YENİ HEDEFİ

Yeni nesil dolandırıcılık vakalarında en dikkat çeken nokta, temassız ödemelerin hedef alınması oldu. PIN kodu gerektirmeyen bu işlemler, saniyeler içinde tamamlandığı için kötü niyetli kişiler tarafından kolayca kullanılabiliyor.

Özellikle market kasaları, toplu taşıma geçişleri ve küçük tutarlı alışverişler, fark edilmesi zor işlemler arasında yer alıyor.

Uzmanlar, bu tür harcamaların genellikle düşük tutarlı olduğu için kullanıcıların gözünden kaçtığını ve dolandırıcılığın ancak birikimli zarar oluştuğunda fark edildiğini belirtiyor.

KAYIP KART OLAYLARI AZALDI, RİSK BİTMEDİ

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kayıp veya çalıntı kart kullanımında azalma görülse de bu yöntem tamamen ortadan kalkmadı. Kartın fiziksel olarak ele geçirilmesi durumunda, temassız ödeme limiti dahilinde şifre girilmeden peş peşe alışveriş yapılabiliyor.

Bu da kısa sürede ciddi maddi kayıplara yol açabiliyor. Uzmanlara göre, kart sahiplerinin kartlarını kaybettiklerini fark etmeleriyle bankaya bildirim yapmaları arasında geçen süre kritik önem taşıyor.

KART BİLGİLERİ KOPYALANABİLİYOR

Dolandırıcılar sadece kartın kendisini değil, kart bilgilerini de hedef alıyor. Temassız ödeme altyapısında kullanılan NFC teknolojisi üzerinden çalışan bazı cihazlarla kart bilgilerinin kopyalanabildiği ifade ediliyor. Bu yöntemlerin en tehlikeli yanı ise çoğu zaman fiziksel temas gerektirmemesi ve kullanıcı tarafından fark edilmesinin oldukça zor olması oluyor.

Artan riskler karşısında bireysel önlemler büyük önem taşıyor. Uzmanlar, kullanıcıların basit ama etkili adımlarla dolandırıcılık riskini önemli ölçüde azaltabileceğini vurguluyor.

İşte o önlemler:

Temassız ödeme limitinizi düşük seviyede tutun.

Banka uygulamalarından anlık işlem bildirimlerini aktif edin.

Kart bilgilerinizi üçüncü kişilerle paylaşmayın.

Şüpheli bir işlem fark ettiğiniz anda bankanızla iletişime geçin.