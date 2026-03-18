Alışveriş sırasında kredi kartını veya telefonu POS cihazına okutmadan önce ekranı incelemek, çoğumuzun ihmal ettiği basit bir adım. Ancak bu küçük ihmal, kötü niyetli kişiler için büyük bir fırsat kapısı aralıyor. Özellikle yoğunluğun yüksek olduğu market, restoran ve kafelerde yapılan dikkatsiz işlemler, ay sonunda sürpriz ekstrelerle karşılaşmanıza neden olabilir.

POS CİHAZINDAKİ GİZLİ TEHDİTLER

Kredi kartınızı kontrol etmeden işlem yapmanın doğurabileceği başlıca riskler şunlardır:

Hatalı Ücretlendirme: Kasiyerin yanlışlıkla girdiği bir sıfır, ödeyeceğiniz tutarı on katına çıkarabilir. İşlem tutarını doğrulamadan kartı okutmak, bu hatayı kabullenmek anlamına gelir.

Skimmer (Kopyalama) Tehlikesi: POS cihazlarına yerleştirilen düzenekler, kart bilgilerini saniyeler içinde kopyalayabilir. Şüpheli görünen cihazlar, tüm birikiminizi tehlikeye atabilir.

Veri Gizliliği İhlali: Kartın üzerindeki bilgilerin işlem sırasında üçüncü şahıslar tarafından kaydedilmesi veya fotoğraflanması, dijital dolandırıcılığın ilk adımıdır.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ İÇİN ALTIN KURALLAR

Finansal güvenliğinizi korumak için uzmanlar şu önlemlerin hayati önem taşıdığını belirtiyor:

Ekranı Mutlaka Okuyun: Kartınızı yaklaştırmadan önce POS ekranında yazan tutarın, aldığınız ürünle eşleştiğinden emin olun.

Cihazı İnceleyin: Temas noktalarında bir anormallik, ek parça veya gevşeklik sezdiğiniz cihazları kullanmayın.

Fişinizi Kontrol Edin: İşlem bittikten sonra çıkan slibi kontrol edin ve bir sonraki ekstre dönemine kadar saklayın.

Bildirimleri Açın: Banka uygulamanızdan anlık harcama bildirimlerini aktif ederek, bilginiz dışındaki işlemleri anında fark edin.

Kredi kartını POS cihazına okutmadan önce ekrana bakmak, modern dünyanın en etkili bireysel güvenlik önlemlerinden biridir. Günlük yaşamın akışında önemsiz görünen bu iki saniyelik kontrol, sizi telafisi güç finansal kayıplardan koruyabilir. Unutmayın; dijital dünyada en güçlü kalkanınız, dikkatinizdir.