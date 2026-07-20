Elektronik anahtarlar ve banka kartlarından yayılan sinyallerin güvenliğine ilişkin endişeler nedeniyle kullanıcıların alüminyum folyo ile doğaçlama koruma yöntemlerine başvurduğu gözlendi. Yapılan teknik analizler, oluşturulan bu metalik bariyerin işlevselliğinin cihaz türüne, kullanılan iletişim protokollerine ve sistemlerin barındırdığı güvenlik katmanlarına göre değişiklik gösterdiğini ortaya koydu. Anahtarsız erişim sistemine sahip araçlardaki sinyal zafiyeti ile bankacılık sektöründeki temassız ödeme sistemlerinin çalışma prensipleri arasındaki farklar, koruma yöntemlerinin etkinliğini doğrudan etkiledi.

Anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliğine sahip araçların kumandalarında, iyi şekilde kapatılmış metal bir kılıfın veya alüminyum folyonun radyo frekansı iletimini kesebildiği belirtildi. Sürücülerin kumandayı ceplerinden çıkarmadan araca erişmesini sağlayan bu sistemlerin, "röle saldırısı" olarak adlandırılan yönteme karşı kırılganlık barındırdığı saptandı. Suçluların, konut içinde bulunan anahtar ile dışarıdaki araç arasındaki iletişimi özel cihazlarla uzatarak gerçekleştirdikleri bu saldırıda, araç sahibi yakındaymış gibi simülasyon yapıldı. Tamamen kapatılmış metalik yüzeyler, sinyali keserek bu tür hırsızlık girişimlerini zorlaştırdı.

UZMANLAR FARADAY TORBALARINI İŞARET ETTİ

Uzman kılavuzlarında, sinyal yeniden iletim riskini azaltmak amacıyla anahtarsız araç kumandalarının orijinal Faraday torbalarında saklanması tavsiye edildi. Kapalı metal kaplar ve alüminyum folyo katmanlarının, iletken malzemenin dalga iletimine müdahale etmesiyle Faraday kafesi ilkesine benzer bir bariyer oluşturduğu belirlendi. Ancak bu yöntemin başarılı olabilmesi için anahtarın etrafında hiçbir açık alan kalmayacak şekilde eksiksiz sarılması gerektiği bildirildi. Profesyonel olarak üretilen Faraday çantalarının, günlük folyo sarma işlemine kıyasla daha sürdürülebilir bir metalik süreklilik ve kullanım kolaylığı sağladığı kaydedildi.

Bununla birlikte, sinyal izolasyonunun mutlak bir güvenlik garantisi olmadığı, suçluların anahtar iletişimi dışındaki yöntemleri de kullanabildiği vurgulandı. Destekleyen araç modellerinde anahtarsız erişim fonksiyonunun tamamen kapatılarak geleneksel uzaktan kumanda moduna geçilmesi alternatif bir önlem olarak gösterildi. Ayrıca ev içerisinde kapı ve pencerelere yakın noktalarda bırakılan yedek anahtarların da aynı koruma altına alınması gerektiği, aksi takdirde ana anahtar korunsa bile yedek cihaz üzerinden sinyal hırsızlığı yapılabileceği aktarıldı. Doğaçlama yöntemlerin işlevselliği, sarılı anahtarın araç yanında test edilmesiyle doğrulandı.

TEMASSIZ KARTLARI RİSK ALTINDA

Banka kartlarında kullanılan temassız iletişim teknolojisinin de radyo frekanslarını temel almakla birlikte, araç anahtarlarından farklı mekanizmalarla korunduğu belirlendi. Temassız ödeme işlemlerinin gerçekleşebilmesi için kart ile okuyucu terminal arasındaki mesafenin fiziksel olarak birkaç santimetreye kadar düşmesi zorunluluğu ilk savunma hattını oluşturdu. Mesafe limitinin yanı sıra, her temassız etkileşim esnasında o işleme özel bir elektronik imza ve tek kullanımlık şifreli kod üretildiği saptandı. Bu mekanizma, veri akışı sırasında yakalanabilecek bilgilerin başka bir işlemde yeniden kullanılmasını engelledi.

Modern bankacılık altyapısında, temassız veri transferi sırasında dolandırıcılık faaliyetlerinde kritik önem taşıyan kişisel şifre (PIN), üç haneli güvenlik kodu (CVV) ve fatura adresi gibi hassas verilerin paylaşılmadığı görüldü. Bu durum, kötü niyetli kişilerin taşınabilir terminallerle cüzdanlara yaklaşarak kartları tamamen kopyalayabileceği yönündeki iddiaları teknik olarak geçersiz kıldı. Cüzdanların metal bariyerlerle kaplanmasının yakın okuyucularla iletişimi geçici olarak engellediği ancak bu tür önlemlerin finansal hesap takibi ve şüpheli işlemlerde bankayla hızlı irtibat kurma zorunluluğunu ortadan kaldırmadığı hatırlatıldı.