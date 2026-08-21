USENIX Security 2026 konferansında sunulan bir araştırma, süresi dolmuş temassız ödeme kartlarının belirli koşullar altında hala ödemelerde kullanılabildiğini gösterdi. Massachusetts Amherst Üniversitesi'nden bir ekibin gerçekleştirdiği çalışma, EMV temassız ödeme protokolündeki bir güvenlik açığını ortaya koydu.

AKILLI TELEFONLA VERİ MANİPÜLASYONU

Araştırmacıların gösterdiği yöntemde süresi dolmuş bir kart ile iki akıllı telefon kullanılıyor: İlk telefon sahte terminal işlevi görerek süresi dolmuş kartın bilgilerini okuyor. Elde edilen veriler ikinci telefona iletiliyor.

Veri aktarımı sırasında kartın son kullanma tarihi anlık olarak değiştiriliyor. Kendini kart olarak tanıtan ikinci telefon, gerçek ödeme terminaline okutulduğunda işlem onaylanıyor.

Sistemdeki boşluğun, EMV protokolünün işlem sırasındaki tüm verileri şifrelememesinden kaynaklandığı bildirildi. Son kullanma tarihi bilgisi düz metin olarak iletildiği için verinin terminale ulaşmadan önce değiştirilebildiği belirtildi.

BAZI VISA KARTLARI ETKİLENİYOR

Visa, Mastercard ve Discover kartları üzerinde yapılan testlerde söz konusu güvenlik açığının yalnızca bazı Visa kartlarında çalıştığı tespit edildi. Yöntemin başarısının, işlemi gerçekleştiren bankanın ek güvenlik kontrolü yapıp yapmamasına bağlı olduğu aktarıldı.

Araştırmacılar, Mayıs 2025 ve Aralık 2025 tarihlerinde Visa ile iletişime geçtiklerini, ancak henüz ilgili kurumlar tarafından bir önlem alınmadığını açıkladı.

MASTERCARD AĞINDAKİ BENZER AÇIK KAPATILDI

Daha önce Mastercard ağında da benzer bir güvenlik açığı tespit edilmişti. Mastercard kartlarını Visa gibi göstererek PIN kodu sınırını aşan yöntemle ilgili olarak şirket, ağın güncellendiğini ve söz konusu açığın kapatıldığını duyurdu.

Uzmanlar, güvenlik risklerine karşı süresi dolmuş ödeme kartlarının atılmadan veya saklanmadan önce fiziksel olarak imha edilmesi gerektiğini ifade etti.