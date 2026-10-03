TEM'de seyir halindeki otomobil alev aldı

Yangın, saat 21.00 sıralarında TEM Otoyolu Atakent mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan bir otomobilin motor kısmında, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. Durumu fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekipleri gelene kadar kendi imkânlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, kısa sürede alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

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