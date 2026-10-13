Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Şerefiye Mahallesi Ordu Caddesi’nde sabah saat 08.30 sıralarında korku dolu dakikalar yaşandı. İnşaat alanında iş makineleriyle sürdürülen temel kazısı çalışmaları esnasında, şantiyeye bitişik vaziyette faaliyet gösteren lokantanın bir bölümünde ani çökme meydana geldi.

EŞYALAR ENKAZ ALTINDA KALDI, BÖLGE KORDON ALTINA ALINDI

Çökmenin etkisiyle iş yerindeki çeşitli malzemeler, yemek ekipmanları ve yapı parçaları enkaz altında kaldı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine adrese vakit kaybetmeksizin polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, kazı alanında ikincil bir göçük veya çökme riskine karşı cadde çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak alanı kordon altına aldı. İş yerinde oluşan maddi hasarın boyutuna ilişkin teknik incelemelerin devam ettiği aktarıldı.

TOZ BULUTU VE PANİK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kazı çalışmalarını cadde üzerinden takip eden esnaf ve vatandaşlar çökme sesiyle birlikte büyük panik yaşadı. Lokantanın çökmesiyle birlikte etrafı kaplayan yoğun toz bulutu ve vatandaşların hızla bölgeden uzaklaşma anları, yakındaki bir otelin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.