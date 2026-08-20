Olay, Amethi’nin Musafirkhana bölgesindeki Bhanauli köyünde 18 Ağustos’ta meydana geldi. Yeni bir evin inşası için temel kazılırken bulunan metal cisimler çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Patlamamış mühimmat olabileceği ihtimali üzerine polise haber verildi ve alan güvenlik altına alındı.

ÜZERLERİNDE FİTİL DELİKLERİ BULUNDU

Polisin kontrol altına aldığı 29 metal küre daha sonra Uttar Pradesh Arkeoloji Departmanı tarafından incelendi. Yapılan ilk incelemede cisimlerin üzerinde fitil yerleştirmek için kullanılmış olabileceği değerlendirilen delikler tespit edildi. Bu ayrıntı, kürelerin geçmişte kullanılan bir tür mühimmat olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

Yetkililer, cisimlerin bakır veya bakır alaşımlı göründüğünü ancak kesin yapılarının ayrıntılı incelemeyle belirleneceğini bildirdi. Buluntuların biçimi ve üzerlerindeki delikler nedeniyle bunların sıradan metal parçaları olmadığı değerlendiriliyor.

NE KADAR ESKİ OLDUKLARI ARAŞTIRILIYOR

Metal kürelerin hangi döneme ait olduğu ve tam olarak ne amaçla kullanıldığı henüz kesinleşmedi. Arkeoloji uzmanları buluntuların yaşını ve tarihsel önemini belirlemek için incelemelerini sürdürüyor.

Ev yapmak için başlatılan sıradan bir temel kazısının ardından ortaya çıkan 29 küre, böylece arkeologların incelemesine taşındı. Yapılacak ayrıntılı çalışmaların ardından cisimlerin gerçekten eski mühimmat olup olmadığı ve ne zamandır toprağın altında bulunduğu netlik kazanacak.