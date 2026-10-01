Kahramanmaraş'ta temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Kayma sonucu binaların duvarlarında çatlaklar oluştu. İki bina boşaltıldı.

Olay, akşam saatlerinde Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Aslanbey Mahallesi'nde yaşandı. Depremde ağır hasar gördüğü için yıkılan bir binanın yerine yeni bina yapmak için temel kazısı yapıldı. Temel kazısı sırasında toprak kayması oldu.

BİNALAR TAHLİYE EDİLDİ

Temel kazısı yapılan binanın hemen bitişiğindeki bina sallandı. Bina sakinleri evlerini boşaltıp dışarı çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede, 2 binanın yıkılma riski olduğunu belirledi. Binalar tahliye edildi.

MÜTEAHHİT MALZEMELERİNİ ALDI

Binanın müteahhidi, temel kazısı yapılan alandaki malzemelerini alarak bölgeden ayrıldı. Dulkadiroğlu Belediyesi, binaların yıkılma riskine karşı kamyonlarla toprak çekerek temel kazısı yapılan alanı doldurmaya başladı.

"BİZ ÖLDÜKTEN SONRA MI BAKACAKLAR?"

Oturdukları binanın altındaki toprağın kayması nedeniyle evlerinin yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyleyen bina sakinlerinden İbrahim Zekeriya Kaya, temel kazısı sırasında yaşanan sorunu daha önce gördüklerini, belediyeyi de uyardıklarını ancak ilgililerin umursamadığını söyledi.

Kaya, "Biz bunları sürekli uyardık. Dulkadiroğlu Belediyesi'ne gittik belediye başkanı içeri almadı, hiç ilgilenmedi. Sürekli eşiyorlar. Yol uçtu hiç bakmadılar şimdi de evimiz uçacak. Bizim canımız bu kadar ucuz mu, insanları canı bu kadar ucuz mu? Bizim ne suçumuz var? Biz öldükten sonra mı bakacaklar?" dedi.

"27 AĞUSTOS'TA DA BİZİM BİNAYI BOŞALTTILAR"

Boşaltılan binanın karşısındaki binada oturan Murat Çolakoğlu da temel kazısının hiçbir önlem alınmadan yapıldığını ve bu nedenle birçok binanın yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Çolakoğlu, "27 Ağustos'ta bu yol çöktü. Belediyeden, emniyetten geldiler ve 8 daire olan binamızı boşalttılar. Bir hafta biz evimize giremedik. Daha sonra Dulkadiroğlu Belediyesi'ne gittik görüşmek için ama bizi imar müdürüne sevk ettiler. İmar müdürü de 'Hemen yarın başlıyoruz' dedi. Ortalama 40 gün geçti ama daha başlamadılar. Bugün de karşı taraftaki binanın altı çökmeye başlayınca müdahale etmeye başladı. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Bu yol 1.5 aydan beri kapalı, yayalar gelip geçiyor, tehlike arz ediyor. Niye ilgilenilmiyor, niye bakılmıyor?" diye konuştu.

Hüseyin Zoral ise temel kazısı yapıldıktan sonra yaşadıkları binanın kaymaya başladığını ve duvarlarında çatlakların oluştuğunu anlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.