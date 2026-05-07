Muş’ta Murat Nehri üzerinde bulunan tarihi Murat Köprüsü, Selçuklu döneminden kalan etkileyici mimarisi ve temeline altın saklandığına ilişkin anlatılan efsanelerle yeniden gündeme geldi. Yüzyıllardır ayakta kalmayı başaran tarihi yapı, bir yandan kültürel miras niteliğiyle dikkat çekerken diğer yandan define söylentileri nedeniyle zaman zaman zarar görmesiyle öne çıkıyor.

MURAT KÖPRÜSÜ YENİDEN GÜNDEMDE

Doğu Anadolu’nun en dikkat çeken tarihi yapıları arasında gösterilen Murat Köprüsü, Muş’ta ziyaretçilerin en fazla ilgi gösterdiği noktalardan biri olmayı sürdürüyor. Murat Nehri üzerinde bulunan ve Selçuklu dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi yapı, aradan geçen yüzyıllara rağmen hâlâ kullanılmaya devam ediyor.

Yaklaşık 143 metre uzunluğa sahip köprü, 12 kemerli mimarisiyle bölgenin önemli tarihi eserleri arasında yer alıyor. Son dönemde sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından köprüye yönelik ilginin yeniden arttığı belirtiliyor.

TEMELİNDE ALTIN OLDUĞU EFSANESİ YILLARDIR KONUŞULUYOR

Murat Köprüsü’nü yıllardır gündemde tutan en dikkat çekici detaylardan biri ise halk arasında anlatılan 'altın küp' hikayesi. Rivayete göre köprünün inşa edildiği dönemde varlıklı bir genç kadın, kendisine yönelik cimrilik söylentilerine tepki göstererek köprünün temeline altın gömdürdüğünü söyledi.

Zamanla dilden dile yayılan bu anlatı, bölgede define söylentilerinin ortaya çıkmasına neden oldu. Tarihi yapının bazı bölümlerinin geçmiş yıllarda kaçak kazılar ve patlayıcı kullanımı nedeniyle zarar gördüğü ifade ediliyor.

Bölge halkı ise yıllardır konuşulan bu efsanenin hâlâ merak uyandırdığını belirtiyor. Özellikle sosyal medyada yayılan paylaşımların ardından köprüye yönelik ilginin yeniden arttığı aktarılıyor.

YAZ AYLARINDA ZİYARETÇİ AKINI YAŞANIYOR

Muş’un simge yapıları arasında gösterilen tarihi Murat Köprüsü, özellikle yaz döneminde yerli turistlerin en çok ziyaret ettiği noktalardan biri haline geliyor. Tarihi yapı, akşam saatlerinde yapılan ışıklandırmalarla birlikte etkileyici bir görüntüye kavuşuyor.

Köprü çevresinde oluşturulan dinlenme alanları ise ziyaretçilerin bölgede daha fazla vakit geçirmesine olanak sağlıyor. Muş-Bingöl kara yolu üzerinde bulunan tarihi yapı, manzarası ve tarihi dokusuyla fotoğraf tutkunlarının da yoğun ilgi gösterdiği yerler arasında bulunuyor.

KORUMA ALTINA ALINDI

Geçmiş yıllarda çeşitli tahribatlarla zarar gören Murat Köprüsü için restorasyon ve koruma çalışmaları gerçekleştirildi. Yetkililer, Selçuklu döneminden günümüze ulaşan tarihi yapının korunması amacıyla bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını ifade ediyor.

Yüzyıllardır ayakta kalmayı başaran Murat Köprüsü, bugün yalnızca Muş’un değil, Türkiye’nin öne çıkan tarihi eserleri arasında gösteriliyor. Köprüyle ilgili anlatılan efsaneler ve define söylentileri ise bölgeye duyulan ilgiyi canlı tutmaya devam ediyor.