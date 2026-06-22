Ekonomik kaynakları sınırlı ve büyük bölümü dağlık arazilerden oluşan ülkede milyarlarca dolarlık yatırımla sürdürülen projede, nehir akışı dev tüneller yardımıyla geçici olarak başka yöne aktarıldı. Kaya ve kil tabakalarının üst üste yığılmasıyla oluşturulan barajın, Tacikistan'ın elektrik üretimini önemli ölçüde artırması ve enerji ihracatını mümkün hale getirmesi hedefleniyor.

YAKLAŞIK 50 YIL ÖNCE BAŞLADI

Rogun Barajı'nın temelleri Sovyetler Birliği döneminde 1976 yılında atıldı. Ancak Sovyetler Birliği'nin dağılması ve ardından yaşanan iç savaş nedeniyle çalışmalar uzun yıllar durma noktasına geldi. 2008 yılında proje yeniden canlandırılırken, asıl inşaat faaliyetleri 2016 yılından itibaren hız kazandı.

Barajın inşasında kil çekirdekli kaya dolgu yöntemi kullanılıyor. İlk aşamada Vahş Nehri'nin akışı yer altında açılan tüneller aracılığıyla başka yöne çevrildi. Tamamlandığında yaklaşık 13,3 milyar metreküp su depolama kapasitesine sahip olacak tesiste toplam altı türbin yer alacak. İlk türbin 2018 yılında, ikinci türbin ise 2019 yılında devreye alındı. Tesisin tam kapasiteye ulaştığında 3.600 megavat elektrik üretmesi ve yılda yaklaşık 17 milyar kilovatsaat enerji sağlaması bekleniyor.

TAMAMLANMASI İÇİN MİLYARLARCA DOLAR GEREKİYOR

Tacikistan hükümeti ve projeye destek veren uluslararası finans kuruluşları, Rogun Barajı'nın tamamlanması için yaklaşık 6,2 milyar dolarlık yatırım öngörüyor. Dünya Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Avrupa Yatırım Bankası ve çeşitli uluslararası kuruluşlar projeye finansman desteği sağlıyor.

Yetkililerin mevcut takvimine göre Rogun Barajı'nın tüm üniteleriyle birlikte 2035 yılına kadar tamamen hizmete girmesi planlanıyor. Tamamlandığında Tacikistan'ın elektrik üretim kapasitesinin yaklaşık iki katına çıkması ve ülkenin Afganistan ile Pakistan başta olmak üzere komşu ülkelere enerji ihraç eden önemli bir merkez haline gelmesi hedefleniyor.