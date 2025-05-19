DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, geçtiğimiz gün KRT'nin canlı yayınına konuk oldu.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında söz ederken, "Dünyanın her yerinde ırkçılık suçtur. Ümit Özdağ açıktan ırkçılık yapmıştır. Halkı birbirine ırkçı duygularla birbirine kışkırtmıştır. Bu meseleden dolayı içerideyse, içeride kalmalıdır. Çünkü ırkçılık desteklenemez. Eğer ırkçılıktan dolayı değilse tabi ki serbest kalmalıdır. Ama ırkçılığın artık suç olduğunu bu ülke anlamalı" ifadelerini kullanması tepki çekti.

Temelli'nin tutuklu Özdağ için sarf ettiği sözlere sosyal medyada birçok kullanıcının tepki gösterdi.

O isimlerden birisi de Doç. Dr. Berk Esen oldu.

X platformunda düşüncelerini paylaşan Esen, Temelli'nin Ümit Özdağ'ın tutuklanmasını savunmasının hem hukuken hem de siyasi açıdan hatalı olduğunu ifade edip Özdağ'ın siyasi saikler ile tutuklu olduğunu belirtti.

Esen sözlerinin devamında iktidarın bu iki toplumsal kesimi birbirine düşürerek kendi varlığını sürdürmek istediğini, buna alet olmanın muhalefetin ortak geleceğine zarar vereceğini söyledi:

'SIRF KARŞIT GÖRÜŞ DİYE İÇERİDE KALMASINI SAVUNAMAZSIN'

"Ümit Özdağ’ı sevmem, fikirlerine de katılmam. Ama Sezai Temelli’nin onun tutuklanmasını savunması hem hukuken hem de siyasi açısından büyük bir hata. Özdağ bugün adil bir yargı süreciyle değil, siyasi saiklerle hapse atıldı. Böyle bir ortamda, sırf karşıt görüşte olduğu için bir siyasetçinin tutuklanmasını meşru görmek, bu otoriter rejimin uygulamalarını normalleştirmektir.

'MUHALİF BİR AKTÖRÜN BASKIYA UĞRAMASINA DESTEK VEREMEZSİN'

Bu yaklaşım, "teröre destek" suçlamasıyla yıllardır hapsedilen Kürt siyasetçilere yapılan haksızlıkları meşrulaştıran aktörlerle aynı zemine düşmek anlamına gelir. Temelli, şu anki konjonktürün kendi hareketine geçici avantaj sağladığını düşünerek muhalif bir aktörün baskıya uğramasına sessiz kalıyor, hatta destek veriyor.

'ALKIŞLARSAN YARIN SİZE DÖNER'

Bugün susulan, hatta alkışlanan bu tür haksızlıklar yarın size döner. İktidar bu iki toplumsal kesimi birbirine düşürerek kendi varlığını sürdürmek istiyor. Buna alet olmak, sadece demokratik siyasete değil, muhalefetin ortak geleceğine de zarar verir. Tabi eğer amacınız hala ortak bir gelecekse."