Aydın’ın Kuşadası ilçesinde ailesine ait imalathanenin yoğurt ve peynirlerini otellere dağıtarak çalışma hayatına adım atan Mehmet Çankaya’nın kaderi, 2004 yılında dayısı Ercan Yılmaz’ın teklifiyle değişti. 22 yaşında, tek kelime İspanyolca bilmeden ve hayatında ilk kez uçağa binerek Meksika’ya giden Çankaya, yanındaki İspanyolca sözlükle sektöre adım attı.

Küçük bir ekiple başladığı turizm yolculuğunda basamakları hızla tırmanan Çankaya, 2015 yılında Mega Travel’ın Kolombiya yapılanmasını kurmak üzere Bogota’ya yerleşti. Türk dizilerinin bölgedeki popülaritesi ve THY'nin Bogota uçuşlarının da katkısıyla işlerini büyüten Türk girişimci; Panama, Peru, Venezuela ve ABD operasyonlarını yöneten, şirketin Operasyonlardan Sorumlu Üst Yöneticisi (COO) konumuna yükseldi.

İkinci Vatanında Bir Aile ve Yardımseverlik Tutkusu

Yeni Asır'dan'dan Kazım Yörükce'nin haberine göre, Kolombiya’yı kısa sürede ikinci vatanı olarak benimseyen Çankaya, Bogota'da diş hekimi Adriana Revelo ile evlendi ve üç kız çocuk babası oldu. Pandemi döneminde havacılığa merak sararak pilotluk eğitimi alan ve 500 saati aşkın uçuş tecrübesine ulaşan iş insanı, tutkusunu bir yardım görevine dönüştürdü.

Satın aldığı Cessna T206 tipi uçağını Kolombiya Sivil Hava Devriyesi'nin kullanımına açan Çankaya, ulaşılması güç dağ köylerine ve mahrumiyet bölgelerine gönüllü olarak doktor, hemşire ve tıbbi malzeme taşıyordu.

Tatama Dağları'nda Acı Son

13 Eylül sabahı, Condoto bölgesindeki ücra yerleşimlerde ücretsiz sağlık hizmeti veren dört kadın sağlık çalışanını görev sonrası başkent Bogota’ya getirmek üzere havalanan Çankaya'nın uçağıyla saat 09.23'te iletişim kesildi.

Sarp dağlar ve yoğun orman örtüsüyle kaplı Tatama Ulusal Doğa Parkı yakınlarında, 2 bin 700 metre yükseklikte tespit edilen enkaza zorlu arazi koşulları nedeniyle ancak üç günün sonunda ulaşılabildi. Kolombiya makamları, Mehmet Çankaya ile birlikte yolcu konumundaki dört sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kuşadası'nda Yürek Yakan Bekleyiş

Kazanın ardından Çankaya’nın Kuşadası’nda yaşayan ailesi büyük bir üzüntüye boğuldu. Kazadan yalnızca 1,5 ay önce ailesiyle birlikte memleketine tatil ziyaretinde bulunduğu öğrenilen Mehmet Çankaya'nın yardımseverliğiyle tanındığını belirten amcası Ertuğrul Çankaya, Kolombiya’daki Türk Konsolosluğu'nun süreçle yakından ilgilendiğini ifade etti.

Baba Ergun Çankaya ise en büyük belirsizliğin cenazenin defin yeri olduğunu belirtti. Ailenin cenazeyi Türkiye’ye getirmek istediğini ancak Çankaya’nın eşi ve çocuklarının Kolombiya’da yaşaması nedeniyle belirsizliğin sürdüğünü vurgulayan baba Çankaya, süreci çaresizlik içinde takip ettiklerini söyledi.