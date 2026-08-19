Olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi’ndeki Akdeniz Sanayi Sitesi’nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi.

Beton ve kireç işleri yapılan iş yerinde çalışan Ali Serttaş, dün akşam mesai bitiminde kullandığı beton pompası kamyonuyla iş yerine geldi. Saat 20.30 sıralarında kamyondaki pompayı temizleyeceğini ve ardından iş yerinden ayrılacağını söyleyen Serttaş, bu nedenle eve geç gideceğini belirtti.

SABAH MESAİ ARKADAŞLARI BULDU

Serttaş’tan uzun süre haber alamayan yakınları endişelenirken, sabah saatlerinde iş yerine gelen mesai arkadaşları, genç adamı beton pompası kamyonunun yanında yerde hareketsiz halde buldu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali Serttaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Serttaş’ın ölüm haberini alan yakınları, olay yerine geldi. Büyük üzüntü yaşayan yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Ali Serttaş’ın cansız bedeni üzerinde ve çevresinde inceleme yapılırken yakınları feryat ederek çalışmaları takip etti.

Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Ali Serttaş’ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.