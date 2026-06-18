Çoğumuz marketten temizlik bezi alırken renklerini sadece göze hoş göründüğü için veya o an elimize hangisi gelirse öyle seçeriz. Ancak profesyonel temizlik sektöründe, beş yıldızlı otellerde, hastanelerde ve restoranlarda bu renklerin hayati bir anlamı var. Uzmanlar çok ciddi bir konuda uyarıyor: Bezlerin renk kodlarına dikkat etmemek, tuvaletteki ölümcül mikropları farkında olmadan mutfak tezgahınıza taşımanıza, yani gizli bir "çapraz bulaşmaya" neden olabilir.

Profesyonel temizlik standartlarında mikrop ve bakterilerin ev içinde yayılmasını tamamen durdurmak için kesin bir renk kodlama sistemi uygulanıyor. İşte evinizde de uygulayabileceğiniz, bezlerin gerçek kullanım haritası ortaya çıktı.

BEZLERİ KULLANDIĞINIZ YÜZEYLERE DİKKAT EDİN

Evde kullandığımız temizlik bezlerinin kullanım amaçlarına göre farklı renklere ayrıldığını bilmeyenler çoğunlukla farklı renklerdeki bezleri kullanım alanları dışında diğer alanlarda da kullanıyorlar. Ancak uzmanlar tarafından açıklanan bilimsel çalışmalara göre bezlerin renklerine göre farklı alanlarda kullanılması gerekiyor. Temizlik bezlerinin farklı alanlar için ortak şekilde kullanılması evin tuvalet ve mutfak gibi alanları arasında bakteri taşınımı yaşanması gibi ciddi risklerin ortaya çıkmasına neden olabiliyor. İşte uzmanların açıkladığı renklerine göre bezlerinin kullanım alanları:

KIRMIZI BEZLER TUVALET İÇİN

Profesyonel temizlik protokollerinde kırmızı renk, en yüksek tehlike alarmını temsil eder. Kırmızı bezler yalnızca tuvalet, klozet çevresi ve sifon butonu gibi bakteri oranının tavan yaptığı yerlerde kullanılır. Bu bezin banyonun diğer yerlerine, aynalara veya evin ortak alanlarına kesinlikle değdirilmemesi gerekir.

BANYO VE LAVABOLARDA SARI BEZ

Sarı bezler; lavabo, duşakabin, banyo fayansları ve küvet gibi ıslak alanların temizliği için ayrılmıştır. Birçok kişi tuvaleti ve lavaboyu aynı bezle silme hatasına düşer; ancak hijyen protokollerinde mikropların karışmaması için kırmızı ve sarı bezler kesin çizgilerle birbirinden ayrılır.

GIDA GÜVENLİĞİ İÇİN YEŞİL BEZ

Yeşil renkli bezler doğrudan gıda hazırlama alanlarına aittir. Mutfak tezgahları, yemek masaları, ocak çevresi ve kesme tahtalarının bulunduğu bölümler yeşil bezle silinir. Buradaki tek amaç, tuvalet veya banyodan gelebilecek kimyasal ve bakteriyel atıkların yiyeceklere bulaşmasını tamamen engellemektir.

GENEL KULLANIMA MAVİ BEZ

Profesyonel temizlikte en çok tüketilen renklerden biridir. Masa, sehpa, kapı kolları, dolap kapakları, televizyon üniteleri ve ofis ekipmanları gibi genel yüzeylerin tozunu almak ve silmek için mavi renkli bezler tercih edilir.

HASSAS YÜZEYLERDE BEYAZ BEZ

Beyaz bezler genellikle cam, ayna ve parlatılması gereken hassas yüzeyler için ayrılır. En büyük avantajı, açık rengi sayesinde üzerinde en ufak bir kir kalıp kalmadığının anında fark edilmesini sağlaması ve yüzeylerde tüy ya da iz bırakmamasıdır.