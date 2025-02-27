Gıda, giyim ve kira fiyatlarındaki artışlar gündemi meşgul ederken, temizlik sektöründe yaşanan ve geçen yıla göre yüzde 70’i bulan fahiş zamlar gözden kaçıyor.

Yeni yıl ile birlikte; ev ve iş yeri temizliği için gelen gündelikçiler, kuru temizlemeciler, oto yıkamacılar ve halı, perde ve koltuk temizleyenlerin tarifeleri tepkilere sebep oluyor.

Vatandaşlar yapılan işlerin ve kullanılan malzemelerin kalitesinden ve yüksek fiyatlardan şikâyet ediyor.

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zengili'nin haberine göre, kurumsal olmayan işletmelerin ya da bireysel çalışanların elden ödeme alması ve kredi kartı kabul etmemesi de eleştirilen bir diğer nokta.

Tüketici dernekleri de konuyla ilgili şikâyetlerin arttığını belirterek “Özellikle hizmet sektöründe bu tür sorunlar yaşanıyor. Fiyatlar oldukça yükseldi. Tüketicilerin gerek ödeme gerekse de işlemlerin eksik yapılması ile ilgili hukuki hakları bulunuyor” açıklaması yapıyor.

ELBİSE TEMİZLİĞİ BİN LİRA

Bugün bir gömlek için istenilen kuru temizleme ücreti 200-300 lira arasında değişiyor.

Pantolon 300-400 lira, ceket 400-600 lira, mont 500-700 lira, kazak 400-600 lira, takım elbise 700-1.000 lira, paltolar ise 750-1.200 lira arasında değişiyor.

Kravat bile ütüsüyle beraber 250 liraya temizleniyor.

Bu ürünlerin 2 kez kuru temizlemeye gitmesi ile aynı ürünün yeniden satın alınması arasında bir fark kalmadığı görülüyor.