Zafer Partisi Giresun İl Başkanı Mesut Aydın, Giresun’da faaliyet gösteren Özel Ada Hastanesi’nde temizlik görevlisi S.T.’nin, tıbbi eğitimi ve yetkisi olmamasına rağmen ameliyatlara girdiğini öne sürdü. Aydın, konuyu CİMER’e taşıdı. Temizlik görevlisi S.T.’nin ameliyathanede hastaya cerrahi müdahalede bulunduğu anlar işte böyle görüntülenip paylaşıldı. KARŞI ÇIKANI KOVMUŞLAR Aydın, başvurusunda S.T.’nin “asistan doktor ve ameliyat hemşiresi sıfatıyla” ameliyathaneye sokulduğunu iddia etti. S.T.’nin kalp ve damar cerrahisi, genel cerrahi, kadın doğum, ortopedi ve üroloji branşlarındaki ameliyatlarda hastalara doğrudan cerrahi müdahalede bulunduğunu söyleyen Aydın, bu iddialara ilişkin fotoğraf ve videoların elinde bulunduğunu belirtti. S.T.’nin ameliyatlara katıldığı anlar, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. K.A.’nın yayımladığı videolarda da görüldü. Bu kareler hastanenin resmi sosyal medya hesabında paylaşılmış. Duruma karşı çıkan veya uygulamaları sorgulayan doktor ve sağlık çalışanlarına mobbing uygulandığı, işten çıkarmalar yaşandığı iddia edildi. Mesut Aydın, yetkisiz personelin katıldığı ameliyatların geriye dönük taranmasını istedi. Soruşturma başlatıldı.

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